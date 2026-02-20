Ουκρανία: Ισχυρίζεται ότι ματαίωσε σχέδια των Ρώσων για τη δολοφονία υψηλόβαθμων αξιωματούχων

Ρώσοι στρατιώτες σε άγνωστη τοποθεσία εντός της Ουκρανίας, σε φωτογραφία που δημοσίευσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι 10 άτομα συνελήφθησαν στην Ουκρανία και τη Μολδαβία ως ύποπτα για σχεδιασμό δολοφονίας υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων της Ουκρανίας κατόπιν εντολής της Μόσχας, με αμοιβές έως και 100.000 δολαρίων, μετέδωσε το AFP.

«Στο πλαίσιο του έργου μιας κοινής ερευνητικής ομάδας Ουκρανών και Μολδαβών αξιωματικών επιβολής του νόμου, αποκαλύφθηκε μια οργανωμένη ομάδα που προετοίμαζε δολοφονίες γνωστών Ουκρανών πολιτών και αλλοδαπών», δήλωσε ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο .

Ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν 20 έρευνες σε όλη τη χώρα και κατάσχεσαν χρήματα, όπλα, εκρηκτικά και επικοινωνίες με Ρώσους χειριστές. Επτά άτομα συνελήφθησαν στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των εφόδων και τρία ακόμη -συμπεριλαμβανομένου του διοργανωτή τoυ σχεδίου, συνελήφθησαν στη Μολδαβία , ανέφερε η δήλωση.

Το Κίεβο κατονόμασε μόνο έναν από τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν από τους υπόπτους, τον Αντρίι Γιούσοφ, ο οποίος εργάζεται στον τομέα των στρατηγικών επικοινωνιών για τον ουκρανικό στρατό και συντονίζει τις ανταλλαγές κρατουμένων με τη Ρωσία.

