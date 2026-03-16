ECO FAWN Society: Καταγγέλλει την τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ στον ΟΗΕ

Η ECO FAWN Society επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη στήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας και την ενίσχυση των διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας

Κατά την 61η σύνοδο του United Nations Human Rights Council (Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ), ο Yasser Laaroussi από την ECO FAWN Society, στο πλαίσιο της Γενικής Συζήτησης υπό το Σημείο 3, αναφέρθηκε στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στο Pahalgam στις 22 Απριλίου 2025. Στην προφορική του δήλωση κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να διασφαλίσει την απόδοση ευθυνών για επιθέσεις που στοχεύουν αμάχους.

Φόρος τιμής στα θύματα της επίθεσης

Απευθυνόμενος στο Συμβούλιο, ο Λααρούσι απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης, χαρακτηρίζοντάς την «εν ψυχρώ επίθεση κατά της ίδιας της ανθρωπότητας». Τόνισε ότι η σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπιστικών αρχών.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η επίθεση κόστισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο τοπικός χειριστής πόνι Syed Adil Hussain Shah, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει επισκέπτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η τρομοκρατία ως απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Λααρούσι υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της αποτελεί άμεση απειλή για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στη ζωή, στην ελευθερία και στην προσωπική ασφάλεια. Όπως δήλωσε στους αντιπροσώπους, τέτοιες πράξεις αποτελούν απόρριψη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του πολιτισμένου κοινωνικού συστήματος.

«Καμία πολιτική, ιδεολογική ή στρατηγική δικαιολογία δεν μπορεί ποτέ να νομιμοποιήσει τη βία κατά αθώων πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκκληση για διεθνή συνεργασία και λογοδοσία

Η δήλωση προειδοποίησε επίσης ότι η διασυνοριακή υποστήριξη ή ανοχή προς τρομοκρατικές ομάδες μπορεί να επιδεινώσει τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και την εθνική κυριαρχία.

Καλώντας σε ισχυρότερη διεθνή συνεργασία, ο Λααρούσι προέτρεψε τα κράτη-μέλη του United Nations να διασφαλίσουν ότι δεν θα επικρατήσει ατιμωρησία και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα εναντίον ατόμων ή δικτύων που παρέχουν καταφύγιο, χρηματοδότηση ή υποστήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η ECO FAWN Society επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη στήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας και την ενίσχυση των διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας.

Κλείνοντας την παρέμβαση, η οργάνωση τόνισε ότι η μνήμη των θυμάτων πρέπει να συνοδεύεται από συλλογική διεθνή δράση, ώστε η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να υπερισχύσουν της βίας και του εξτρεμισμού.

