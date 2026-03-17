Συμμετοχή του Ινδικού Ναυτικού στην Άσκηση Sea Dragon 2026

Η πολυεθνική αυτή δραστηριότητα διεξάγεται με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και τη βελτίωση της κατανόησης για καλύτερες δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού

Το Ινδικό Ναυτικό, μαζί με πολλές χώρες-εταίρους, συμμετέχει στην Άσκηση Sea Dragon 2026, μια πολυεθνική άσκηση ανθυποβρυχιακού πολέμου υπό την ηγεσία του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία πραγματοποιείται στη βάση Andersen της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γκουάμ καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου.

Η άσκηση συγκεντρώνει ναυτικές δυνάμεις από διάφορες χώρες-εταίρους, όπως το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, η Βασιλική Αεροπορία της Αυστραλίας, η Ναυτική Δύναμη Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας και η Βασιλική Αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας.

Η πολυεθνική αυτή δραστηριότητα διεξάγεται με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και τη βελτίωση της κατανόησης για καλύτερες δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

aeroplana.jpg

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας, η Βασιλική Αεροπορία της Αυστραλίας (RAAF) έχει αναπτύξει ένα αεροσκάφος P-8A Poseidon μαζί με 50 αεροπόρους στο Γκουάμ για να συμμετάσχουν στην Άσκηση Sea Dragon 2026.

Η άσκηση πραγματοποιείται στη βάση Andersen στο Γκουάμ και φέρνει κοντά δυνάμεις από πολλές χώρες-εταίρους, όπως το Ινδικό Ναυτικό, η Ναυτική Δύναμη Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας και η Βασιλική Αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Στόχος της είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων και η αναβάθμιση των δυνατοτήτων ανθυποβρυχιακού πολέμου στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Η διήμερη άσκηση

Κατά τη διάρκεια της διήμερης άσκησης, οι αεροπόροι από τη недавно επανασυσταθείσα 12η Μοίρα της RAAF θα συμμετάσχουν σε μια σειρά από σύνθετα σενάρια εκπαίδευσης. Οι ασκήσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να δοκιμάσουν την ικανότητα των πληρωμάτων να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται τόσο σε προσομοιωμένους όσο και σε πραγματικούς στόχους υποβρυχίων σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της ταχύτητας, της ακρίβειας και του συντονισμού των αποστολών μεταξύ των συμμετεχόντων δυνάμεων. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η ανταγωνιστική μορφή της άσκησης θα ωθήσει τα πληρώματα να βελτιώσουν τις τακτικές τους, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμαχικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο διοικητής αποσπάσματος της άσκησης Sea Dragon 2026, Σμηναγός Bryce Martin, δήλωσε ότι η πολυεθνική αυτή άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη RAAF να ενισχύσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να ενδυναμώσει τις συνεργασίες με συμμάχους της περιοχής.

Η Άσκηση Sea Dragon 2026

«Η Άσκηση Sea Dragon 2026 είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας και να ενισχύσουμε τις διεθνείς συνεργασίες μας», δήλωσε.

«Η εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή εκπαίδευσης κοντά στο Γκουάμ επιτρέπει στα πληρώματά μας να εκπαιδεύονται σε σύνθετα σενάρια και να βελτιώνουν τον συντονισμό με τη RAAF και τους συμμάχους και εταίρους μας.»

Η Άσκηση Sea Dragon αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς συνεργατικών αμυντικών δραστηριοτήτων μεταξύ χωρών του Ινδο-Ειρηνικού, με στόχο τη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας και τη διατήρηση της σταθερότητας στις στρατηγικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής. Η εκπαίδευση στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα υποβρύχια διαδραματίζουν ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη ναυτική στρατηγική.

Η συμμετοχή της RAAF αναδεικνύει επίσης τον επιχειρησιακό ρόλο του στόλου των αεροσκαφών P-8A Poseidon. Η Αυστραλία διαθέτει σήμερα 13 τέτοια αεροσκάφη πολλαπλών αποστολών, τα οποία χρησιμοποιούνται για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση.

Τα αεροσκάφη Poseidon είναι εξοπλισμένα με προηγμένους αισθητήρες και συστήματα επικοινωνίας που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν και να παρακολουθούν υποβρύχια και πλοία επιφανείας σε τεράστιες θαλάσσιες περιοχές. Αποτελούν κρίσιμο στοιχείο των ναυτικών αμυντικών δυνατοτήτων της Αυστραλίας και υποστηρίζουν την ικανότητα της χώρας να διεξάγει επιχειρήσεις ασφάλειας στον Ινδο-Ειρηνικό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας, το αεροσκάφος και το προσωπικό που έχουν αναπτυχθεί στο Γκουάμ θα συνεργαστούν στενά με διεθνείς εταίρους κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενισχύοντας τον συντονισμό και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων.

