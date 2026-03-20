Τενερίφη: Σφοδρή κακοκαιρία στις Κανάριες Νήσους - Χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι και βροχές

Snapshot Η κακοκαιρία «Τερέζα» πλήττει τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας χιόνια, θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, με σημαντικές επιπτώσεις στην Τενερίφη.

Οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, έχουν κλείσει δρόμους και ακυρώσει πτήσεις, ενώ έχουν εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες.

Το χιόνι έχει πέσει σε υψόμετρο γύρω από το ηφαίστειο Τέιδε, το ψηλότερο βουνό της Ισπανίας.

Προσωρινά καταφύγια έχουν δημιουργηθεί στις πληγείσες περιοχές και έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στο Εθνικό Πάρκο Τέιδε για λόγους ασφαλείας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν από την Κυριακή, αν και οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Σχέδια έκτακτης ανάγκης έχουν ενεργοποιήσει οι αρχές στην Τενερίφη, καθώς η κακοκαιρία «Τερέζα» πλήττει τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας χιόνια, θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι υπαίθριες εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί, οι δρόμοι είναι κλειστοί και ορισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, με τις προειδοποιήσεις για τον καιρό να παραμένουν σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Σημαντικές χιονοπτώσεις έχουν ήδη πέσει σε υψόμετρο στο κέντρο του νησιού γύρω από το ηφαίστειο Τέιδε. Οι έντονες βροχοπτώσεις δεν αποκλείεται να φέρουν και πλημμύρες, ενώ σε ισχύ είναι και προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και τρικυμίες.

Η καταιγίδα «Τερέζα», σύμφωνα με το BBC, ονομάστηκε έτσι από την πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κυρίως λόγω του κινδύνου αναταραχής στη Μαδέρα και τις Αζόρες. Ωστόσο, τα Κανάρια Νησιά έχουν πληγεί περισσότερο προς το παρόν.

Πορτοκαλί προειδοποιήσεις στην Τενερίφη

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, AEMET, εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις για τον καιρό στην Τενερίφη, οι οποίες ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής και μέχρι το Σάββατο.

Οι βόρειες περιοχές του νησιού ενδέχεται να δουν ριπές ανέμου 90-100 χλμ./ώρα. Για το νότιο μισό της Τενερίφης υπάρχει προειδοποίηση για βροχή, με πιθανότητα 100 χιλιοστών να πέσουν σε ορισμένα σημεία σε διάστημα 12 ωρών. Αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις θα φέρουν τον κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και διακοπής των μεταφορών.

Το Συμβούλιο του Νησιού της Τενερίφης, το Cabildo de Tenerife, ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη, προειδοποιώντας τους ντόπιους και τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Έχουν δημιουργηθεί προσωρινά καταφύγια στις πληγείσες περιοχές και οι δρόμοι πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Τέιδε έχουν κλείσει.

Σε γειτονικά νησιά, συμπεριλαμβανομένων των Γκραν Κανάρια και Λα Γκομέρα, έχουν εκδοθεί επίσης από προειδοποιήσεις για ανέμους και βροχή, ενώ η Λα Πάλμα και το Ελ Ιέρο θα μπορούσαν να πληγούν από κύματα ύψους έως και 6 μέτρων, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες κατά μήκος των ακτών.

Από την Κυριακή αναμένεται τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα να αρχίσουν να υποχωρούν, αν και ορισμένες κίτρινες προειδοποιήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ. Ωστόσο, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν κατά το πρώτο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Χιόνι πάνω από το Όρος Τέιδε

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της καταιγίδας «Τερέζα» ήταν το χιόνι, το οποίο έχει πέσει σε υψόμετρο γύρω από το Όρος Τέιδε, το ηφαίστειο στο κέντρο της Τενερίφης.

Για τους παραθεριστές που μπορεί να θεωρούν τις Κανάριες Νήσους έναν ηλιόλουστο προορισμό όλο το χρόνο, τα φαινόμενα αυτά μπορεί να αποτελούν έκπληξη, αλλά το χιόνι πάνω από το ηφαίστειο δεν είναι στην πραγματικότητα ασυνήθιστο, ειδικά τον χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης.

Το Όρος Τέιδε υψώνεται σε ύψος 3.718 μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, που σημαίνει ότι είναι το ψηλότερο βουνό στην Ισπανία, υψηλότερο από οποιαδήποτε κορυφή στα Πυρηναία. Έτσι, όταν η βροχή βρέχει τις παραλίες της Τενερίφης, δεν είναι ασυνήθιστο να πέφτει χιόνι πάνω από το ηφαίστειο.

