«Έι Τραμπ! Απολύεσαι!»: Με viral ατάκα του Αμερικανού προέδρου απαντά το Ιράν
Μήνυμα με σαφείς αιχμές προς τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπιγιά (Khatam al-Anbiya), της ανώτατης ενιαίας διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Συγκεκριμένα, ο ταξίαρχος Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, σε δήλωσή του, απευθύνθηκε προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας: «Έι Τραμπ! Απολύεσαι! Γνωρίζεις αυτή τη φράση. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας».
Η φράση παραπέμπει στο γνωστό τηλεοπτικό σλόγκαν του προέδρου των ΗΠΑ από την εποχή που συμμετείχε στο ριάλιτι «The Apprentice», στο οποίο επαναλάμβανε τη χαρακτηριστική ατάκα «You're fired», δηλαδή «απολύεσαι», ενώ η τελευταία πρόταση αναφέρεται στο υστερόγραφο που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάθε φορά που κάνει ανάρτηση στο Truth Social γράφοντας «σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».