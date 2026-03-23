«Έι Τραμπ! Απολύεσαι!»: Με viral ατάκα του Αμερικανού προέδρου απαντά το Ιράν

Μήνυμα με σαφείς αιχμές προς τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπιγιά (Khatam al-Anbiya), της ανώτατης ενιαίας διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, ο ταξίαρχος Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, σε δήλωσή του, απευθύνθηκε προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας: «Έι Τραμπ! Απολύεσαι! Γνωρίζεις αυτή τη φράση. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας».

Δείτε το βίντεο:

Brig. Gen. Ebrahim Zolfaghari, the Spokesman for the Khatam-al Anbiya Central Headquarters, the unified combatant command headquarters of the Iranian Armed Forces:



“Hey Trump! You are fired! You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The… pic.twitter.com/XpN4ZZqIDD — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

Η φράση παραπέμπει στο γνωστό τηλεοπτικό σλόγκαν του προέδρου των ΗΠΑ από την εποχή που συμμετείχε στο ριάλιτι «The Apprentice», στο οποίο επαναλάμβανε τη χαρακτηριστική ατάκα «You're fired», δηλαδή «απολύεσαι», ενώ η τελευταία πρόταση αναφέρεται στο υστερόγραφο που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάθε φορά που κάνει ανάρτηση στο Truth Social γράφοντας «σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».