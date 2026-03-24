ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε διυλιστήριο στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Πυρκαγιά μετά από ισχυρή έκρηξη ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε διυλιστήριο της Valero στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας.
Το διυλιστήριο έχει δυναμικότητα περίπου 380.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ, σύμφωνα με την τοπική σερίφη Ζένα Στίβενς, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο KFDM, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από βιομηχανικό θερμαντήρα.
