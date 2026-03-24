Κολομβία: Τους 66 έφτασαν οι νεκροί από τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 Hercules

Αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των νεκρών της αεροπορικής τραγωδίας στην Κολομβία

Γιάννης Φιλιππάκος

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, κατά νεότερο απολογισμό που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή του στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε στις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό.

Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.

Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ανέλεγκτες οι επιθέσεις στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ – Νέα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν – «Εκδίκηση» υπόσχονται οι Φρουροί της Επανάστασης

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Τους 66 έφτασαν οι νεκροί από τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 Hercules

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε τροχαίο στην Αρεκίπα

04:02ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 2.628 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Χοραμσάρ – Απειλούν με αντίποινα οι Φρουροί της Επανάστασης

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε διυλιστήριο στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Επτά πρώην παραστρατιωτικοί νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

01:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πηγές υπ. Δικαιοσύνης: «Η δικαστική αίθουσα των Τεμπών είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα»

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στο Ισραήλ για πιθανές παραχωρήσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

01:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδική αντίδραση στη Wall μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

01:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την ακυρότητα του κατηγορητηρίου – «Να επιστραφεί η δικογραφία στο στάδιο της ανάκρισης»

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαψεύδει την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο Ντιέγκο Γκαρσία – Κάνει λόγο για «ισραηλινή προβοκάτσια»

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ήττα-«χαστούκι» στο δημοψήφισμα για τη Μελόνι - Εισαγγελείς τραγούδησαν το «Bella Ciao»

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καμμένο απορριμματοφόρο φαίνεται να μαζεύει σκουπίδια - Χαμός σε Δήμο του νησιού

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει τη χρήση βίας στα Στενά του Ορμούζ

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε διυλιστήριο στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονται στα Στενά του Ορμούζ - Σχέδιο κατάληψης του νησιού Χαργκ

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ήττα-«χαστούκι» στο δημοψήφισμα για τη Μελόνι - Εισαγγελείς τραγούδησαν το «Bella Ciao»

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ανέλεγκτες οι επιθέσεις στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ – Νέα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν – «Εκδίκηση» υπόσχονται οι Φρουροί της Επανάστασης

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

18:01WHAT THE FACT

Νορβηγία: Λύθηκε το μυστήριο με τα βαρέλια κάτω από τους δρόμους - Τι έκρυβαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ