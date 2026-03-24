Κολομβία: Τους 66 έφτασαν οι νεκροί από τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 Hercules

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, κατά νεότερο απολογισμό που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή του στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

#Colombia l Con al menos 120 militares a bordo un avión Hércules del Ejército se estrelló en Putumayo cuando intentaba despegar de una base militar en Puerto Leguízamo.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó lo ocurrido y aseguró que se activaron protocolos de atención… pic.twitter.com/EjSl9nj9hL

— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) March 23, 2026



Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε στις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό.

Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.

Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.