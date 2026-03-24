Κολομβία: Τους 66 έφτασαν οι νεκροί από τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 Hercules
Αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των νεκρών της αεροπορικής τραγωδίας στην Κολομβία
Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, κατά νεότερο απολογισμό που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή του στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής.
Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε στις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό.
Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.
Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.