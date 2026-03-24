Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου που «πρακτικά ηγείται του Ιράν»

Snapshot Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, θεωρείται ο κεντρικός συνομιλητής των ΗΠΑ με το Ιράν, χωρίς να ενημερωθεί το Ισραήλ.

Ο Γκαλιμπάφ έχει μακρά στρατιωτική πορεία στο IRGC και στενό δεσμό με τον αείμνηστο Κασέμ Σουλεϊμανί, γεγονός που ενισχύει την επιρροή του.

Παρά τις αποτυχημένες υποψηφιότητές του για την προεδρία, έχει αναλάβει στρατηγικό και στρατιωτικό ρόλο στην ιρανική ηγεσία από το 2020.

Θεωρείται πραγματιστής συντηρητικός αλλά κατηγορείται για διαφθορά και λαϊκισμό, ενώ διατηρεί έντονη ρητορική κατά των ΗΠΑ.

Η παρουσία και οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν τη σημασία του στην περιφερειακή στρατιωτική και πολιτική στρατηγική του IRGC.

Η εξάλειψη της ηγεσίας του Ιράν και η περίεργη απουσία από τη δημόσια θέα του νέου αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει αναδείξει ένα πρόσωπο ως κεντρικό συνομιλητή τουλάχιστον των Αμερικανών.

Άλλωστε ο πρόεδρος Τραμπ τον είχε «φωτογραφίσει» όταν είπε ότι συνομιλεί με κορυφαίο πρόσωπο του Ιράν, διευκρνίζοντας ότι δεν πρόκειται για τον Χαμενεΐ.

Ο άνθρωπος που αναδύεται από τις σκιές, είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Yedioth Ahronoth να είναι εκείνος που θα παραστεί στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αργότερα αυτή την εβδομάδα, στο Πακιστάν. Ο ίδιος τα απέρριψε σε πρώτη φάση ως fake news που στοχεύουν στον επηρεασμό των αγορών πετρελαίου.

Όπως όμως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον δεν έχει ενημερώσει το Ισραήλ για τις επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» των Ισραηλινών.

BREAKING ?



?? Unconfirmed reports suggest Mohammad Bagher Ghalibaf was targeted in a possible assassination attempt in the Zafaraniyeh area of northern Tehran



No official confirmation yet from Iranian authorities❗️ pic.twitter.com/2gm6oR5ozv — FalconUpdatesHQ (@FalconUpdatesHQ) March 18, 2026

Ποιος είναι Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Το προφίλ του Γκαλιμπάφ σκιαγραφεί η Jerusalem Post, επικαλούμενη πηγές, κάνοντας λόγο για ισχυρό στέλεχος του IRGC με βαθύ στρατιωτικό ιστορικό και μακρύ ιστορικό αποτυχημένων προεδρικών υποψηφιοτήτων.

Γεννημένος το 1961, ο Γκαλιμπάφ εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ( IRGC ) από την ίδρυσή του το 1980, ανεβαίνοντας στις τάξεις κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ για να γίνει ένας από τους πιο εξέχοντες διοικητές του.

«Είναι ένας «εκ των έσω» με τρόπο που λίγοι άλλοι πολιτικοί είναι», δήλωσε ο Δρ. Ραζ Ζιμτ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) και κορυφαίος ειδικός σε ιρανικά ζητήματα.

«Σε αντίθεση με τους μετριοπαθείς κληρικούς του παρελθόντος, ο Γκαλιμπάφ έχει τη «σύνδεση με τον Σουλεϊμανί». Ήταν συνάδελφος και στενός συνεργάτης του αείμνηστου Κασέμ Σουλεϊμανί, γεγονός που του δίνει ένα επίπεδο αξιοπιστίας με το IRGC που ένας πολίτης δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει».

Παρά την επιρροή του, ο Γκαλιμπάφ αγωνίζεται εδώ και καιρό να κατακτήσει την προεδρία, διεκδικώντας ανεπιτυχώς το αξίωμα τέσσερις φορές.

Ωστόσο, ο Δρ. Ζίμτ σημειώνει ότι οι εκλογικές αποτυχίες του Γκαλιμπάφ δεν ισοδυναμούν με έλλειψη εξουσίας. «Βλέπουμε έναν σαφή καταμερισμό εργασίας στην Τεχεράνη. Ενώ η προεδρία χειρίζεται την καθημερινή πολιτική διοίκηση, ο Γκαλιμπάφ - ενεργώντας ως Πρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Μάιο του 2020 - έχει ουσιαστικά αναλάβει την ευθύνη της στρατηγικής και στρατιωτικής διαχείρισης του κράτους».

Ο Γκαλίμπαφ θεωρείται «πραγματιστής συντηρητικός», διεφθαρμένος λαϊκιστής

Για τους υποστηρικτές του, ο Γκαλιμπάφ είναι ένας «πραγματιστής συντηρητικός» - ένας άνθρωπος που, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος της Τεχεράνης, απέδειξε ότι μπορούσε να διαχειριστεί μια πολύπλοκη γραφειοκρατία και να επιτύχει αποτελέσματα. Για τους επικριτές του, είναι ένας λαϊκιστής βυθισμένος στη συστημική διαφθορά.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου, ο Γκαλιμπάφ κατηγορούνταν συχνά ότι χρησιμοποιούσε τους δεσμούς του με το IRGC για να προστατευτεί από τα σκάνδαλα διαφθοράς που ξέσπασαν. «Είναι πολύ διεφθαρμένος», παρατηρεί ο Ζιμτ, «αλλά στο πλαίσιο της Μέσης Ανατολής, αυτό μερικές φορές σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς πραγματικά να κάνεις δουλειές. Καταλαβαίνει τη γλώσσα της εξουσίας και των συμφερόντων, παρά απλώς το καθαρό θρησκευτικό δόγμα».

Παρά τη φήμη του για πραγματισμό, ο Γκαλιμπάφ συνεχίζει να χρησιμοποιεί ως όπλο την πύρινη ρητορική που αναμένεται από την ελίτ του καθεστώτος. Μόλις αυτή την εβδομάδα, μια ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του στο X προκάλεσε αναταραχή στην Ουάσινγκτον και την Ιερουσαλήμ, δηλώνοντας ότι «παράλληλα με τις στρατιωτικές βάσεις, οι χρηματοπιστωτικές οντότητες που χρηματοδοτούν τον στρατιωτικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ αποτελούν νόμιμους στόχους».

BREAKING: Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf has threatened to target those who purchase US Treasury bonds and warned that “financial entities that finance the US military budget are legitimate targets.”



? LIVE updates: https://t.co/TqpdeNPdzd pic.twitter.com/6PmbsHZCC2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 22, 2026

Τέτοιες δηλώσεις χρησιμεύουν ως μια έντονη υπενθύμιση της απειλής που θέτει ο Γκαλιμπάφ καταλήγει το δημοσίευμα εξηγώντας πως ενώ μπορεί να είναι πιο «διαχειρίσιμος» από προσωπικότητες όπως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της περιφερειακής ηγεμονίας του IRGC.

