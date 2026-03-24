Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου - Συμφωνία Χαμενεΐ για διαπραγμάτευση

Τα συντρίμμια ενός ιρανικού πυραύλου διασχίζουν τον ουρανό πάνω από το Τελ Αβίβ, αφού αναχαιτίστηκαν νωρίς το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026

Snapshot Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία

στόχο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ να αναμένονται εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν.

Ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο υπό τους όρους του Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Ιρανικές στρατιωτικές και πολιτικές πηγές αρνούνται τη διαπραγμάτευση και προειδοποιούν για νέες εκπλήξεις και συνέχιση των συγκρούσεων με ισχύ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν και συνεχίζει πλήγματα σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων και ηλεκτρονικών.

Η Χεζμπολάχ δέχεται επιθέσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε πύραυλο στο Τελ Αβίβ, προκαλώντας τραυματισμούς.

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα των τελευταίων ωρών για την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ενισχύονται από δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, και συγκεκριμένα της Yedioth Ahronoth, που αναφέρει μία ημερομηνία για το τέλος της σύγκρουσης, μετά και την ενημέρωση των ΗΠΑ, ότι ο νέος Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ynetnews μετά την χθεσινή απόφαση Τραμπ να «παγώσει» για 5 ημέρες τα χτυπήματα σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσινγκτον έχει ορίσει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία-στόχο για τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας ένα παράθυρο περίπου 20 ημερών για τη συνέχιση των μαχών και των διαπραγματεύσεων.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ενημερώσει το Ισραήλ για τις επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο τερματισμός του πολέμου μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ την Ημέρα της Ανεξαρτησίας για να λάβει το Βραβείο Ισραήλ, είπε ο αξιωματούχος.

Η έντυπη έκδοση της Yedioth Ahronoth ανέφερε την Τρίτη ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ενημέρωσε κρυφά τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Βιτκόφ ότι ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συμφώνησε να διαπραγματευτεί.

مصادر لـ يديعوت أحرونوت: مجتبى خامنئي وافق على التفاوض مع أميركا والتوصل لاتفاق pic.twitter.com/Y3rqnehaBc — العربية (@AlArabiya) March 24, 2026

Πηγές είπαν στην ισραηλινή εφημερίδα ότι ο Μοτζτάμπα συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να καταλήξει σε συμφωνία.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι ο νέος ηγέτης συμφώνησε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο σύμφωνα με τους όρους του Ιράν.

Το σενάριο ενισχύεται από τις δηλώσεις Τραμπ στο δίκτυο «Fox News» ότι η συμφωνία με την ιρανική πλευρά θα μπορούσε να επιτευχθεί σε 5 ημέρες ή λιγότερο. «Το Ιράν ενδιαφέρεται πολύ για τη σύναψη μιας συμφωνίας και θα μπορούσε να γίνει σε πέντε ημέρες ή λιγότερο», είπε.

Πρόσθεσε επίσης σε μια σύντομη δήλωση στη συνέχεια ότι «τα πράγματα πάνε πολύ καλά» στο Ιράν, σύμφωνα με το AFP.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τη διαπραγμάτευση

Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν δημοσίως την προοπτική διαπραγματεύσεων. Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με την κυβέρνηση του Ιράν, ότι το Ιράν έχει «ετοιμάσει εκπλήξεις για τις επόμενες ημέρες» που θα καταστήσουν σαφές το αποτέλεσμα.

Ο Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λογική στις διαπραγματεύσεις υπό αυτές τις συνθήκες» και ότι οι αντίπαλοι του Ιράν «καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της δύναμης και των πυραύλων».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Esmail Baghaei είπε ότι το Ιράν είχε λάβει μηνύματα από «φιλικές χώρες» που έδειχναν το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει.

Πρόσθεσε ότι η θέση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν αμετάβλητες, ενώ εκπρόσωπος των Φρουρών καθησύχασε εν μέρει σε νέο μήνυμά του ότι το Ιράν σκοπεύει να τοποθετήσει νάρκες στα νερά του Κόλπου. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν εξετάζεται αλλά δεν αποσύρρεται ως ενδεχόμενο από το τραπέζι.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν συνάντηση με τον Γκαλιμπάφ, αλλά το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι Πακιστανοί αξιωματούχοι μεταδίδουν μηνύματα μεταξύ Ιρανών εκπροσώπων και απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένου ενός αρχηγείου της Δύναμης Quds. Πρόσθετα χτυπήματα στόχευσαν ένα αρχηγείο αεράμυνας των Φρουρών της Επανάστασης, ένα κέντρο διοίκησης χερσαίων δυνάμεων που βρίσκεται σε ένα μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης, εγκαταστάσεις πληροφοριών της Δύναμης Quds και μια τοποθεσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ναυτικών πυραύλων κρουζ από το υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

Ο στρατός είπε επίσης ότι έπληξε βιομηχανίες παραγωγής και ερευνητικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ηλεκτρονικά, βαλλιστικούς πυραύλους και κεφαλές, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα συνεχίζονται σύμφωνα με το σχέδιο.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχεύουν θέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε πύραυλο 100 κιλών στο κέντρο του Τελ Αβίβ, προκαλώντας 6 τραυματισμούς.

