«Πήραν φωτιά» τα στοιχήματα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος – Οι… εμπιστευτικές πληροφορίες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα διαδικτυακά στοιχήματα φαίνεται να υποδηλώνουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Πήραν φωτιά» τα στοιχήματα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος – Οι… εμπιστευτικές πληροφορίες
  • Διαδικτυακά στοιχήματα αξίας 70.000 δολαρίων δείχνουν πιθανή πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Η Ουάσινγκτον έχει θέσει ως ημερομηνία
  • στόχο τον τερματισμό του πολέμου τη 9η Απριλίου, με διαπραγματεύσεις να αναμένονται στο Πακιστάν εντός της εβδομάδας.
  • Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας.
  • Ιρανοί αξιωματούχοι αρνούνται δημόσια τις διαπραγματεύσεις και δηλώνουν ότι το Ιράν προετοιμάζει απροσδόκητες ενέργειες.
  • Υπάρχουν αναφορές ότι τα μηνύματα για συνομιλίες μεταδίδονται μέσω Πακιστανών αξιωματούχων, αλλά το Ιράν δεν έχει ακόμα απαντήσει επίσημα.
Με τον πόλεμο ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν να πλησιάζει στον ένα μήνα συγκρούσεων, άπαντες αναρωτιούνται αν υπάρχει στο φως στο τούνελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στοιχήματα σχετικά με την προοπτική εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ υπάρχουν ισχυρισμοί για «κάποιο βαθμό πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες».

Ένας εμπειρογνώμονας δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι έχουν τοποθετηθεί στοιχήματα αξίας 70.000 δολαρίων (52.000 λιρών) στο Polymarket, μια διαδικτυακή αγορά προβλέψεων που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές σχετικά με τα αποτελέσματα πραγματικών γεγονότων.

Μπορούν να κερδίσουν σχεδόν 820.000 δολάρια (612.470 λίρες) αν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τον αναλυτή κρυπτονομισμάτων Ben Yorke, πρώην ερευνητή στο CoinTelegraph.

Πιστεύει ότι οι οκτώ νεοδημιουργημένοι, ανώνυμοι λογαριασμοί που έκαναν τα στοιχήματα ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο. «Συνήθως, όταν παρατηρείται κατανομή πορτοφολιών και σκόπιμες προσπάθειες απόκρυψης της ταυτότητας, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια: είτε ένας πολύ μεγάλος επενδυτής που προσπαθεί να προστατεύσει τη θέση του από τις επιπτώσεις της αγοράς, είτε εσωτερική διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Yorke στην εφημερίδα.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου

Στο μεταξύ, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα των τελευταίων ωρών για την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ενισχύονται από δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, και συγκεκριμένα της Yedioth Ahronoth, που αναφέρει μία ημερομηνία για το τέλος της σύγκρουσης, μετά και την ενημέρωση των ΗΠΑ, ότι ο νέος Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ynetnews μετά την χθεσινή απόφαση Τραμπ να «παγώσει» για 5 ημέρες τα χτυπήματα σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσινγκτον έχει ορίσει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία-στόχο για τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας ένα παράθυρο περίπου 20 ημερών για τη συνέχιση των μαχών και των διαπραγματεύσεων.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ενημερώσει το Ισραήλ για τις επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο τερματισμός του πολέμου μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ την Ημέρα της Ανεξαρτησίας για να λάβει το Βραβείο Ισραήλ, είπε ο αξιωματούχος.

Η έντυπη έκδοση της Yedioth Ahronoth ανέφερε την Τρίτη ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ενημέρωσε κρυφά τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Βιτκόφ ότι ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συμφώνησε να διαπραγματευτεί.

Πηγές είπαν στην ισραηλινή εφημερίδα ότι ο Μοτζτάμπα συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να καταλήξει σε συμφωνία.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι ο νέος ηγέτης συμφώνησε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο σύμφωνα με τους όρους του Ιράν.

Το σενάριο ενισχύεται από τις δηλώσεις Τραμπ στο δίκτυο «Fox News» ότι η συμφωνία με την ιρανική πλευρά θα μπορούσε να επιτευχθεί σε 5 ημέρες ή λιγότερο. «Το Ιράν ενδιαφέρεται πολύ για τη σύναψη μιας συμφωνίας και θα μπορούσε να γίνει σε πέντε ημέρες ή λιγότερο», είπε.

Πρόσθεσε επίσης σε μια σύντομη δήλωση στη συνέχεια ότι «τα πράγματα πάνε πολύ καλά» στο Ιράν, σύμφωνα με το AFP.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τη διαπραγμάτευση

Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν δημοσίως την προοπτική διαπραγματεύσεων. Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με την κυβέρνηση του Ιράν, ότι το Ιράν έχει «ετοιμάσει εκπλήξεις για τις επόμενες ημέρες» που θα καταστήσουν σαφές το αποτέλεσμα.

Ο Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λογική στις διαπραγματεύσεις υπό αυτές τις συνθήκες» και ότι οι αντίπαλοι του Ιράν «καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της δύναμης και των πυραύλων».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Esmail Baghaei είπε ότι το Ιράν είχε λάβει μηνύματα από «φιλικές χώρες» που έδειχναν το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει.

Πρόσθεσε ότι η θέση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν αμετάβλητες, ενώ εκπρόσωπος των Φρουρών καθησύχασε εν μέρει σε νέο μήνυμά του ότι το Ιράν σκοπεύει να τοποθετήσει νάρκες στα νερά του Κόλπου. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν εξετάζεται αλλά δεν αποσύρρεται ως ενδεχόμενο από το τραπέζι.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν συνάντηση με τον Γκαλιμπάφ, αλλά το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι Πακιστανοί αξιωματούχοι μεταδίδουν μηνύματα μεταξύ Ιρανών εκπροσώπων και απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Novibet
