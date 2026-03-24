Μέση Ανατολή: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ακόμα περισσότεροι έχουν τραυματιστεί στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα έναρξης του πολέμου στο Ιράν.

Τους περισσότερους νεκρούς θρηνεί το Ιράν, ωστόσο τη ζωή τους έχουν χάσει και άνθρωποι άλλων χωρών της περιοχής, ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων.

Αναλυτικά η «μαύρη» λίστα των πολεμικών συγκρούσεων:

Ιράν: Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 18.551 τραυματίες

Λίβανος: Τουλάχιστον 1.001 νεκροί, 2.583 τραυματίες

Ιράκ: Τουλάχιστον 61 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Ισραήλ: Τουλάχιστον 18 νεκροί, 4.697 τραυματίες

Αμερικανικός στρατός: Τουλάχιστον 13 νεκροί, 200 τραυματίες

Παλαιστίνη: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Συρία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Κουβέιτ: Τουλάχιστον έξι νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Μπαχρέιν: Τουλάχιστον δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, 160 τραυματίες

Ομάν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί, 15 τραυματίες

Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον δύο νεκροί, 20 τραυματίες

Ιορδανία: Τουλάχιστον 28 τραυματίες

Κατάρ: Τουλάχιστον 16 τραυματίες

Διαβάστε επίσης