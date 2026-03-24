Λιθουανία: Συνετρίβη drone που προερχόταν από την Ουκρανία

Ένα στρατιωτικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που συνετρίβη χθες, Δευτέρα, στη Λιθουανία προήλθε από την Ουκρανία και αποσκοπούσε σε επίθεση στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας προτού ξεφύγει από την πορεία του, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας ανακοίνωσαν χθες ότι ύποπτο drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας και συνετρίβη σε λίμνη καλυμμένη με πάγο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μετείχε σε ουκρανική επίθεση στον τερματικό φόρτωσης πετρελαίου του Πριμόρσκ, που είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες εγκαταστάσεις εξαγωγών στην ακτή της Ρωσίας στη Βαλτική και επλήγη περίπου την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη λιθουανική κυβέρνηση.

"Δεν πρόκειται για ένα συμβάν τοπικό, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εικόνας ασφαλείας. Η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους για όλη την περιοχή", σημείωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Η Λιθουανία, που είναι χώρα μέλος του NATO, ζήτησε πέρυσι από τη συμμαχία ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας αφότου στρατιωτικά drones από τη Λευκορωσία έπεσαν στο έδαφός της δύο φορές τον Ιούλιο του 2025. Η λιθουανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι και τα δύο drones είχαν εισέλθει στη Λιθουανία κατά λάθος.

