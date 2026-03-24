Λιθουανία: Συνετρίβη drone που προερχόταν από την Ουκρανία

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μετείχε σε ουκρανική επίθεση στον τερματικό φόρτωσης πετρελαίου του Πριμόρσκ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ένα ουκρανικό drone που συμμετείχε σε επίθεση στον τερματικό φόρτωσης πετρελαίου του Πριμόρσκ συνετρίβη στη Λιθουανία.
  • Το drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας και συνετρίβη σε λίμνη περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.
  • Η επίθεση στόχευε εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας και συνέβη ταυτόχρονα με πλήγμα στον τερματικό του Πριμόρσκ.
  • Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας τόνισε ότι το περιστατικό αποτελεί μέρος ευρύτερων κινδύνων ασφαλείας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Η Λιθουανία έχει ζητήσει ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας από το NATO μετά από προηγούμενα περιστατικά με drones από τη Λευκορωσία.
Ένα στρατιωτικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που συνετρίβη χθες, Δευτέρα, στη Λιθουανία προήλθε από την Ουκρανία και αποσκοπούσε σε επίθεση στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας προτού ξεφύγει από την πορεία του, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας ανακοίνωσαν χθες ότι ύποπτο drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας και συνετρίβη σε λίμνη καλυμμένη με πάγο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μετείχε σε ουκρανική επίθεση στον τερματικό φόρτωσης πετρελαίου του Πριμόρσκ, που είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες εγκαταστάσεις εξαγωγών στην ακτή της Ρωσίας στη Βαλτική και επλήγη περίπου την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη λιθουανική κυβέρνηση.

"Δεν πρόκειται για ένα συμβάν τοπικό, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εικόνας ασφαλείας. Η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους για όλη την περιοχή", σημείωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Η Λιθουανία, που είναι χώρα μέλος του NATO, ζήτησε πέρυσι από τη συμμαχία ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας αφότου στρατιωτικά drones από τη Λευκορωσία έπεσαν στο έδαφός της δύο φορές τον Ιούλιο του 2025. Η λιθουανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι και τα δύο drones είχαν εισέλθει στη Λιθουανία κατά λάθος.

