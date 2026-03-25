Ιταλία: Ένα κρούσμα γρίπης των πτηνών αναφέρθηκε στη Λομβαρδία, το πρώτο στην Ευρώπη

Η Λομβαρδία εντόπισε ένα κρούσμα μόλυνσης από τον ιό της γρίπης Α(H9N2) προελεύσεως πτηνών, με χαμηλή παθογονικότητα, σε άτομο με ευαλωτότητα λόγω άλλων παθήσεων. Ο ασθενής προέρχεται από χώρα εκτός Ευρώπης, όπου πιθανότατα κόλλησε τη μόλυνση, και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας. Όλοι οι επαφές του έχουν εντοπιστεί και βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Το πρώτο κρούσμα στην Ευρώπη

Πρόκειται για το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα γρίπης των πτηνών H9N2 που καταγράφεται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η μόλυνση μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα πτηνά.

Το ιταλικό υπουργείο σημειώνει ότι τα ανθρώπινα κρούσματα που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και δεν έχει καταγραφεί ποτέ μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν άμεσα και όλοι οι επαφές του ασθενούς εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων πρόληψης και παρακολούθησης.

Υπό έλεγχο η κατάταση

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας ενεργοποίησε άμεσα τον συντονισμό με τη Λομβαρδία, το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας και την ομάδα εμπειρογνωμόνων των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί. «Αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζονται προβλήματα και η κατάσταση, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο, παρακολουθείται συνεχώς».

Ο επιδημιολόγος Gianni Rezza δήλωσε ότι «δεν υπάρχει συναγερμός στην Ιταλία μετά το κρούσμα μόλυνσης από τον ιό γρίπης Α(H9N2) προελεύσεως ζώου στη Λομβαρδία, το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα αυτού του στελέχους στην ΕΕ. Πρόκειται για εισαγόμενο κρούσμα και δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο». Παράλληλα τόνισε ότι «σε παγκόσμιο επίπεδο η προσοχή στους ιούς των πτηνών και σε αυτούς που μεταδίδονται από ζώα πρέπει να παραμένει υψηλή, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης σε άλλα είδη είναι υπαρκτός».

Σύμφωνα με τον Rezza, το γεγονός ότι εντοπίστηκε κρούσμα σε άτομο από χώρα εκτός Ευρώπης «δεν πρέπει να μας ανησυχεί υπερβολικά», αν και δείχνει τη διασπορά του υποτύπου στην πτηνοτροφική κοινότητα, κυρίως στην Ασία και τη Δυτική Αφρική.

Ο ιός H9N2 έχει χαμηλή παθογονικότητα στα πτηνά, προκαλεί ήπια συμπτώματα και εμφανίζει πολύ χαμηλότερη μολυσματικότητα στον άνθρωπο σε σχέση με τα στελέχη H5N1 ή H7N9. Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα έχουν διαγνωστεί πάνω από 170 ανθρώπινα κρούσματα, αλλά η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων δεν έχει καταγραφεί ποτέ, γι’ αυτό και δεν ανησυχεί η εμφάνιση ενός εισαγόμενου κρούσματος στην Ιταλία. Ο ιός έχει υποστεί μεταλλάξεις που αύξησαν την προσαρμοστικότητά του στους ανθρώπινους υποδοχείς, αλλά όχι τόσο ώστε να μεταδίδεται αποτελεσματικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ωστόσο, «το επεισόδιο αυτό είναι σημαντικό γιατί υπενθυμίζει ότι οι ιοί, είτε προελεύσεως πτηνών είτε χοίρων, μπορούν να αλλάξουν είδος και να αποκτήσουν πανδημικό δυναμικό, επομένως απαιτείται ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης στις χώρες με περιορισμένους πόρους και ανάπτυξη φαρμάκων ή εμβολίων για πιθανή αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων».

Τέλος, επαίνεσε τη Λομβαρδία για την αποτελεσματικότητα στη διάγνωση και τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του δικτύου εργαστηρίων υπό τον συντονισμό του Ινστιτούτου Υγείας, που επέτρεψε την έγκαιρη επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

«Απαιτείται προσοχή, όχι πανικός»

Ο καθηγητής Fabrizio Pregliasco τόνισε ότι «είναι ένα γεγονός που χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικό. Τα ανθρώπινα κρούσματα γρίπης των πτηνών, αν και σπάνια, παρακολουθούνται εδώ και χρόνια και εντάσσονται στα ήδη ενεργά συστήματα επιτήρησης. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η επιδημιολογική ιχνηλάτηση και να παραμείνει υψηλή η επαγρύπνηση, ειδικά σε χώρους υψηλού κινδύνου, όπως οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις». Ο Pregliasco συμπλήρωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεχούς μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων, αλλά αυτά τα επεισόδια λειτουργούν ως προειδοποίηση για την εξέλιξη των ιών της γρίπης» και ότι «η συνεργασία δημόσιας υγείας, κτηνιατρικής και θεσμών είναι το κλειδί για την πρόληψη πιθανών προβλημάτων».

