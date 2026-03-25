ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται σε σύνοδο με ανθρωποειδές ρομπότ - Βίντεο

Η Πρώτη Κυρία έφτασε στον Λευκό Οίκο για μια σύνοδο για την εκπαίδευση έχοντας στο πλευρό της έναν απρόσμενο σύντροφο, ένα ανθρωποειδές ρομπότ 

First lady Melania Trump arrives, accompanied by a robot, to attend the "Fostering the Future Together Global Coalition Summit," with other first spouses, at the White House, Wednesday, March 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Το ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη «Σχήμα 03» συνόδευσε την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Λευκού Οίκου για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών μέσω της τεχνολογίας. Η σύνοδος «Fostering the Future Together», που φιλοξενήθηκε στην Ουάσινγκτον, στοχεύει στη διεύρυνση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία και στην προστασία των παιδιών σε ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Η Μελάνια Τραμπ, με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν, και ηγέτες από περισσότερες από 40 χώρες, περπάτησε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενη από το ρομπότ Figure 3, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ρομποτικής τεχνητής νοημοσύνης Figure. Το ρομπότ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, μπορεί να φροντίζει οικιακές εργασίες, όπως πλύσιμο ρούχων, καθάρισμα και πλύσιμο πιάτων, όλα αυτόνομα.

«Το πρώτο ανθρωποειδές αμερικανικής κατασκευής που εμφανίζεται στον Λευκό Οίκο», δήλωσε η κ. Τραμπ.

Καθώς η Μελάνια Τραμπ χαιρετούσε τους εκπροσώπους από περισσότερες από 40 χώρες, το ρομπότ προχώρησε στο μπροστινό μέρος της αίθουσας και συστήθηκε στους συμμετέχοντες.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ… Είμαι ευγνώμων που αποτελώ μέρος αυτού του ιστορικού κινήματος που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία», δήλωσε το ρομπότ, πριν καλωσορίσει τους συμμετέχοντες σε διάφορες γλώσσες.

Η πρωτοβουλία, την οποία η Μελάνια Τραμπ ανακοίνωσε πέρυσι, στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση και την τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο.

