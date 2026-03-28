Η γυναίκα πίσω από τον μαστροπό Έπσταϊν - Ποια είναι η Φέιθ Κέιτς που «στρατολογούσε» τα μοντέλα

Snapshot Η Φέιθ Κέιτς, ιδρύτρια της Next Management, διατηρούσε στενή σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον έφερνε σε επαφή με μοντέλα του πρακτορείου της επί δεκαετίες.

Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν συχνή επικοινωνία και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ Κέιτς και Έπσταϊν, ακόμα και μετά την καταδίκη του το 2009.

Πρώην μοντέλα κατήγγειλαν ότι μέσω της Κέιτς γνώρισαν τον Έπσταϊν και περιέγραψαν περιστατικά που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για τον ρόλο της.

Η Κέιτς αρνείται ότι γνώριζε παράνομες δραστηριότητες πριν το 2009 και υποστηρίζει ότι ο Έπσταϊν έκρυβε τη πραγματική του φύση.

Η Next Management αποστασιοποιήθηκε από την Κέιτς και διέκοψε νομικούς δεσμούς μαζί της μετά τις αποκαλύψεις, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας των νέων γυναικών στη βιομηχανία μόδας.

Μια από τις πιο ισχυρές γυναίκες στον χώρο του μόντελινγκ, η Φέιθ Κέιτς, διατηρούσε για δεκαετίες στενή σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν και, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα του Guardian, φέρεται να τον έφερνε σε επαφή με μοντέλα του πρακτορείου της.

Η Κέιτς, ιδρύτρια και επί χρόνια επικεφαλής της Next Management, αποχώρησε αθόρυβα από τη θέση της τον περασμένο Νοέμβριο, λίγο πριν δοθούν στη δημοσιότητα τα πρώτα μεγάλα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν. Επισήμως, είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να αφοσιωθεί σε φιλανθρωπικό έργο.

Νέα στοιχεία από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι η σχέση τους ήταν πολύ βαθύτερη απ’ ό,τι είχε γίνει γνωστό μέχρι σήμερα, με συχνή επικοινωνία, ανταλλαγή συμβουλών για επιχειρηματικά ζητήματα και συζητήσεις ακόμη και για πολυεκατομμυριούχα δάνεια.

Συναντήσεις και επαφές επί δεκαετίες

Η Κέιτς φαίνεται πως συναντούσε συστηματικά τον Έπσταϊν, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2009 για υπόθεση με ανήλικη. Μάλιστα, καταγράφεται κοινή παρουσία τους το 2010 σε πολυκατάστημα της Νέας Υόρκης, μαζί με τον πρίγκιπα Άντριου, σε μια περίοδο που εκείνος φέρεται να επιχειρούσε να διακόψει τις σχέσεις του με τον χρηματιστή.

Τα emails που περιλαμβάνονται στα αρχεία αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα θερμή σχέση. Η Κέιτς του εξέφραζε επανειλημμένα την «άνευ όρων» στήριξή της, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Θα είμαι πάντα φίλη σου… σε αγαπώ σαν αδελφό».

Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε μέχρι και λίγες εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Καταγγελίες για συστάσεις μοντέλων

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο αφορά ισχυρισμούς ότι η Κέιτς έφερε σε επαφή τον Έπσταϊν με μοντέλα του πρακτορείου της επί δεκαετίες. Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι γνώριζε τις παράνομες δραστηριότητές του πριν το 2009, οι αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της.

Πρώην μοντέλα περιγράφουν περιστατικά γνωριμίας με τον Έπσταϊν μέσω της Κέιτς. Η Στέισι Γουίλιαμς ανέφερε ότι τον γνώρισε σε δείπνο που διοργάνωσε η ίδια το 1992, ενώ αργότερα συνδέθηκε ερωτικά μαζί του. Όπως υποστήριξε, κάποια γεγονότα μέσα στη σχέση αυτή «δεν ήταν συναινετικά».

Άλλη περίπτωση αφορά τη Μπάρμπαρα Στογιάνοφ, η οποία δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Έπσταϊν στα γραφεία της εταιρείας, έπειτα από υπόδειξη της Κέιτς, στο πλαίσιο πιθανής επαγγελματικής ευκαιρίας. Περιέγραψε μια άβολη συνάντηση, κατά την οποία της ζητήθηκε να επιδείξει το σώμα της.

Η πλευρά της Κέιτς αρνείται κατηγορηματικά ότι έθεσε οποιοδήποτε μοντέλο σε κίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι ο Έπσταϊν «ήταν δεινός χειριστής που έκρυβε την πραγματική του φύση».

Επαφές και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν

Παρά τη δημόσια κατακραυγή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Κέιτς συνέχισε να τον στηρίζει. Σε μηνύματά της εμφανίζεται να αμφισβητεί τις καταγγελίες εις βάρος του, αποδίδοντάς τες σε οικονομικά κίνητρα.

Παράλληλα, φέρεται να του πρότεινε να «κρατήσει χαμηλό προφίλ» και να ενισχύσει φιλανθρωπικές δράσεις, ώστε να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του.

Οικονομικές σχέσεις και συμβουλές

Τα αρχεία αποκαλύπτουν και οικονομικές πτυχές της σχέσης τους. Ο Έπσταϊν φέρεται να της πρότεινε δάνειο 6 εκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά μεριδίων της εταιρείας της, ζητώντας ωστόσο να παραμείνει μυστική η εμπλοκή του.

Επίσης, της παρείχε καθοδήγηση για διαπραγματεύσεις με επενδυτές, ακόμη και «σενάρια» για το τι να πει σε συνεργάτες της.

Η πλευρά της Κέιτς υποστηρίζει ότι καμία από αυτές τις οικονομικές συμφωνίες δεν υλοποιήθηκε και ότι ο Έπσταϊν δεν απέκτησε ποτέ συμφέροντα στην εταιρεία.

Αποστασιοποίηση της Next Management

Μετά τις αποκαλύψεις, η Next Management έσπευσε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την ιδρύτριά της, τονίζοντας ότι η σχέση της με τον Έπσταϊν ήταν άγνωστη στη διοίκηση.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι προχωρά στη διακοπή κάθε νομικού δεσμού με την Κέιτς και εκφράζει λύπη για οποιαδήποτε επίπτωση είχαν οι ενέργειές της σε μοντέλα και συνεργάτες.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα διαχρονικά προβλήματα εκμετάλλευσης στον χώρο της μόδας και την ανάγκη αυστηρότερης προστασίας των νέων γυναικών που εισέρχονται στη βιομηχανία.

Διαβάστε επίσης