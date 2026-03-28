Δύο drones χτύπησαν το μεγαλύτερο λιμάνι του Ομάν - Ένας τραυματίας

Στόχος drones έγινε το λιμάνι Salalah του Ομάν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου, και ζημιές σε έναν γερανό, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ομάν. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ελήφθησαν μέτρα ταχείας αντίδρασης για τον περιορισμό της κατάστασης και την πρόληψη περαιτέρω ζημιών.

Το Σουλτανάτο του Ομάν καταδίκασε έντονα τις εχθρικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως απαράδεκτες πράξεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των εργαζομένων στο λιμάνι.

Οι αρχές του Ομάν επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν την επαγρύπνηση έναντι τέτοιων απειλών και προειδοποίησαν ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες αποσταθεροποίησης του έθνους θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστική δράση.