Ποια μέτρα παίρνουν οι χώρες για να περιορίσουν της «έκρηξη» της τιμής του πετρελαίου

Snapshot Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει εκρηκτική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις ασιατικές χώρες και παγκόσμια την οικονομία.

Πολλές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Αυστραλία, εφαρμόζουν μέτρα για μείωση του κόστους καυσίμων και ενθάρρυνση της χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας.

Η Κίνα έχει δημιουργήσει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και έχει διατάξει τα διυλιστήρια να σταματήσουν προσωρινά τις εξαγωγές καυσίμων για να κρατήσει τις τιμές υπό έλεγχο.

Ασιατικές χώρες όπως η Ινδία, οι Φιλιππίνες και η Σρι Λάνκα λαμβάνουν μέτρα αποθήκευσης πετρελαίου, περιορισμούς στην κατανάλωση και επιδοτήσεις για να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Κράτη όπως η Αίγυπτος, η Μιανμάρ και η Σλοβενία επιβάλλουν περιορισμούς στην κατανάλωση και διανομή καυσίμων, καθώς και αυξήσεις τιμών για να διατηρήσουν τα δημόσια οικονομικά υπό έλεγχο.

Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι τιμές των καυσίμων εκτινάχθηκαν στα ύψη τον τελευταίο μήνα, χωρίς ακόμα η πραγματική εικόνα να μπορεί να αποτυπωθεί.

Η εξέλιξη αυτή που προμηνύει ότι θα συμπαρασύρει και τιμές άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, έχει σημάνει συναγερμό στις κυβερνήσεις όλους του κόσμου, που η κάθε μία αναλαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τον αντίκτυπο στους καταναλωτές και την οικονομία με το BBC να καταγράφει τις χώρες και ποιες κινήσεις έχουν κάνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ηνωμένο Βασίλειο

Με τις τιμές της βενζίνης σε υψηλό 18 μηνών λόγω της αύξησης των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να παρέμβει εάν υπάρχουν ενδείξεις κερδοσκοπίας.

Εν τω μεταξύ, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης θα δικαιούνται πρόσβαση σε πακέτο 53 εκατομμυρίων λιρών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τον Μάρτιο για να βοηθήσει με το κόστος.

Κίνα

Επιβάτες που ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας CRH που βρίσκεται σταθμευμένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Χονγκτσιάο, στη Σαγκάη της Κίνας AP/Andy Wong

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου στον κόσμο, προετοιμάζεται εδώ και καιρό για ένα σοκ εφοδιασμού στον Κόλπο αποθηκεύοντας πετρέλαιο.

Με τα χρόνια, το Πεκίνο εκμεταλλεύτηκε τις χαμηλότερες τιμές του αργού και την αφθονία της προσφοράς από τα κράτη του Κόλπου για να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο - 900 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, αν και αυτό αντιστοιχεί μόνο σε περίπου τρεις μήνες των εισαγωγών του.

Και για να διατηρήσουν τις εγχώριες τιμές υπό έλεγχο, οι αρχές στην Κίνα φέρεται να διέταξαν τα διυλιστήρια πετρελαίου της να σταματήσουν προς το παρόν να εξάγουν καύσιμα.

Ινδία

Το υπουργείο Πετρελαίου της Ινδίας δήλωσε στις 26 Μαρτίου ότι είχε εξασφαλίσει προμήθειες αργού πετρελαίου για τις επόμενες 60 ημέρες και προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν τις αγορές πανικού.

Σχεδόν οι μισές από τις εισαγωγές αργού της Ινδίας - μαζί με ένα μεγάλο μερίδιο των αποστολών υγροποιημένου φυσικού και πετρελαϊκού αερίου - συνήθως διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, το υπουργείο είπε ότι οι «υψηλοί όγκοι» αργού πετρελαίου που διατίθενται «στις διεθνείς αγορές» είχαν «αντισταθμίσει περισσότερο από οποιαδήποτε διαταραχή».

Ιρλανδία

Οι φόροι στη βενζίνη και το ντίζελ μειώθηκαν ως μέρος πολλών μέτρων που εισήγαγε η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Στο πλαίσιο του πακέτου των 235 εκατομμυρίων ευρώ, η αναστολή της εισφοράς της Εθνικής Υπηρεσίας Αποθεμάτων Πετρελαίου (NORA) θα μειώσει επίσης την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο σπίτι.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πράσινο ντίζελ χωρίς ΦΠΑ, ενώ οι πληρωμές θέρμανσης στους δικαιούχους κοινωνικής πρόνοιας θα παραταθούν για τέσσερις εβδομάδες.

Αυστραλία

Σε δύο πολιτείες της Αυστραλίας, γίνονται δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες θα γίνουν δωρεάν προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους να μην οδηγούν.

Τα ταξίδια με τα τρένα, τα τραμ και τα λεωφορεία της Βικτώριας θα είναι δωρεάν όλο τον Απρίλιο, ενώ στην Τασμανία εώς τα τέλη Ιουνίου δεν θα πληρώνουν οι επιβάτες για λεωφορεία, πούλμαν και πορθμεία από τη Δευτέρα έως τα τέλη Ιουνίου.

Επίσης τα σχολικά λεωφορεία επί πληρωμή θα γίνουν δωρεάν, εξοικονομώντας 20 δολάρια Αυστραλίας την εβδομάδα.

Αίγυπτος

Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο - έχει εισαγάγει μια σειρά προσωρινών μέτρων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και τη διατήρηση των δημόσιων οικονομικών υπό έλεγχο.

Τα καταστήματα, τα εστιατόρια και οι καφετέριες έχουν κληθεί να κλείνουν στις 21:00 κάθε βράδυ για τον επόμενο μήνα, ενώ τα φώτα του δρόμου και η διαφήμιση στην άκρη του δρόμου χαμηλώνουν. Τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά αξιοθέατα εξαιρούνται.

Οι μη βασικοί εργαζόμενοι έχουν κληθεί να εργάζονται από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα για να μειώσουν τον αριθμό των μετακινήσεων.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση αύξησε τις τιμές της βενζίνης και τους ναύλους στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να περιορίσει τον αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά της. Έχει επίσης επιβραδύνει μεγάλα, ενεργοβόρα κρατικά έργα και μείωσε τα κρατικά δικαιώματα καυσίμων οχημάτων κατά σχεδόν το ένα τρίτο.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες έχουν κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την κυβέρνησή τους να προσφέρει επιδοτήσεις στους οδηγούς μεταφορών, να μειώνει τις υπηρεσίες πορθμείων και να εφαρμόζει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Με το 98% του πετρελαίου του να εισάγεται από τον Κόλπο, το ασιατικό έθνος έχει δει το κόστος του ντίζελ και της βενζίνης να υπερδιπλασιάζεται.

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων έχει δεσμευτεί να αποθηκεύσει ένα εκατομμύριο περισσότερα βαρέλια πετρελαίου και δεν έχει αποκλείσει περαιτέρω μέτρα.

Σρι Λάνκα

Η Σρι Λάνκα, η οποία μόλις βγήκε από μια οικονομική κρίση, είναι ένα άλλο ασιατικό έθνος που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κράτη του Κόλπου για τις εισαγωγές καυσίμων.

Για την εξοικονόμηση καυσίμων, έχει κηρύξει τις Τετάρτες αργία για κυβερνητικά ιδρύματα όπως σχολεία και πανεπιστήμια.

Έχει επίσης εισαγάγει δελτίο καυσίμων, με τους οδηγούς να περιορίζονται στα 15 λίτρα την εβδομάδα και τους μοτοσικλετιστές στα 5 λίτρα.

Ταϊλάνδη

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ζήτησε από τους ανθρώπους να βγάλουν τα μπουφάν τους ως μέρος των μέτρων για τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που καταναλώνεται από τις μονάδες κλιματισμού.

Οι άνθρωποι στην Ταϊλάνδη έχουν κληθεί να διατηρήσουν τον κλιματισμό στους 26-27 βαθμούς Κελσίου, ενώ όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν κληθεί να εργάζονται από το σπίτι.

Η ασιατική χώρα είναι σταθερά ζεστή και υγρή, με την Μπανγκόκ να φτάνει συνήθως το 72% υγρασία τον Απρίλιο.

Αιθιοπία

Οι αρχές διέταξαν τις εταιρείες προμήθειας καυσίμων να δώσουν προτεραιότητα στους θεσμούς ασφαλείας, τα μεγάλα κυβερνητικά έργα, τις βασικές βιομηχανίες και την κατασκευή βασικών αγαθών.

Τα μέτρα της Αιθιοπικής Αρχής Πετρελαίου και Ενέργειας είδαν τα πρατήρια καυσίμων να δίνουν προτεραιότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και περιορισμούς για την εξοικονόμηση καυσίμων.

Οι αρχές στην περιοχή του Τιγκράι, όπου υπάρχουν φόβοι για επιστροφή στον εμφύλιο πόλεμο, ανακοίνωσαν πλήρη αναστολή των προμηθειών καυσίμων.

Μιανμάρ

Οχήματα κινούνται σε έναν δρόμο την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026, στη Γιανγκόν της Μιανμάρ AP /Thein Zaw

Στη Μιανμάρ, τα ιδιωτικά οχήματα επιτρέπεται επί του παρόντος να λειτουργούν μόνο σε εναλλασσόμενες ημέρες, ανάλογα με το αν η πινακίδα κυκλοφορίας τους είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Τα ηλεκτρικά οχήματα εξαιρούνται.

Η κυβέρνηση έχει επίσης εφαρμόσει ένα ψηφιακά παρακολουθούμενο σύστημα διανομής καυσίμων, όπου οι αγορές σαρώνονται, καταγράφονται και παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας έναν κωδικό QR στα οχήματα.

Βιετνάμ

Το Βιετνάμ ενθάρρυνε έντονα τους πολίτες του να μένουν περισσότερο στο σπίτι για εξοικονόμηση καυσίμων.

Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους ανθρώπους να «κάνουν ποδήλατο, να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να περιορίζουν τη χρήση προσωπικών οχημάτων όταν δεν είναι απαραίτητο».

Το ασιατικό έθνος ακύρωσε επίσης προσωρινά τον φόρο προστασίας του περιβάλλοντος στη βενζίνη και το ντίζελ, τα οποία επίσης απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Μπαγκλαντές

Το Μπαγκλαντές έσπευσε να κλείσει τα πανεπιστήμιά του όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, επισπεύδοντας τις διακοπές για να γιορτάσει το τέλος του Ραμαζανιού.

Η χώρα άρχισε επίσης να περιορίζει τις πωλήσεις καυσίμων για τα περισσότερα οχήματα. Η κυβέρνηση έχει εισαγάγει περισσότερες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να περιορίσει επίσης την κατανάλωση ενέργειας.

Σλοβενία

Η Σλοβενία έγινε το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που εφάρμοσε δελτίο καυσίμων.

Σύμφωνα με τα μέτρα, οι ιδιώτες αυτοκινητιστές στη Σλοβενία θα περιοριστούν σε μέγιστη αγορά 50 λίτρων καυσίμου την ημέρα. Οι επιχειρήσεις και οι αγρότες έχουν ένα πιο γενναιόδωρο επίδομα 200 λίτρων.

Νότιο Σουδάν

Το Νότιο Σουδάν έχει αρχίσει να περιορίζει την ηλεκτρική ενέργεια στην πρωτεύουσά του, Τζούμπα. Ο κύριος διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας, η Jedco, είπε ότι τμήματα της πόλης θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν καθημερινές διακοπές ρεύματος σε εκ περιτροπής βάση.

Η χώρα διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου της Ανατολικής Αφρικής, αλλά το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται, ενώ εισάγει το διυλισμένο προϊόν που απαιτείται για καύσιμα.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το Νότιο Σουδάν παράγει το 96% της ηλεκτρικής του ενέργειας από πετρέλαιο.

