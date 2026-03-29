Fuel pass: Επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην αντλία - Σε ισχύ από 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο της οικονομικής ενίσχυσης των ιδιοκτητών οχημάτων σε ό,τι αφορά στις αυξήσεις που έχουν παρατηρηθεί στις τιμές των καυσίμων.

Σε εφαρμογή τίθεται η κάρτα καυσίμων, το λεγόμενο Fuel Pass, το ύψος της οποίας φτάνει μέχρι τα 60 ευρώ, με τα ποσά να καταβάλλονται πριν το Πάσχα.

Οι ιδιοκτήτες των Ι.Χ. που θα κάνουν χρήση της ψηφιακή κάρτας θα λάβουν 50 ευρώ εάν κατοικούν στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ εάν κατοικούν σε νησί. Χωρίς ψηφιακή κάρτα τα ποσά ανέρχονται σε 40 και 50 ευρώ, αντίστοιχα. Μοτοσικλετιστές που θα κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας θα λάβουν 30 ευρώ εάν κατοικούν στην ηπειρωτική Ελλάδα και αντίστοιχα 35 ευρώ εάν κατοικούν σε νησί. Ομοίως, χωρίς ψηφιακή κάρτα τα ποσά ανέρχονται σε 25 και 30 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Η κάρτα καυσίμου χορηγείται σε άγαμους με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έγγαμους με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 4.000 ευρώ.

Ειδική μεταχείριση θα έχουν οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων, καθώς θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνησης στην αντλία. Το συνολικό ύψος του νέου πακέτου στήριξης για καύσιμα και ακρίβεια ανέρχεται σε 306 εκατομμύρια ευρώ.

