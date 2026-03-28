Προσοχή σε απάτη με SMS για το Fuel Pass – Τι σας ζητούν οι επιτήδειοι

Μεγάλη προσοχή συνιστούν οι Αρχές Κυβερνοασφάλειας στους πολίτες, καθώς κυκλοφορούν παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημέρωση για να λάβει ο κόσμος το Fuel Pass.

Οι επιτήδειοι αποστέλλουν SMS, ενημερώνοντας δήθεν για το νέο μέτρο ενίσχυσης της κυβέρνησης και καλώντας τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο, προκειμένου να κάνουν αίτηση ή να επικαιροποιήσουν / επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, τα συγκεκριμένα μηνύματα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως επίσημες ενημερώσεις από δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητική γλώσσα και ύποπτες ιστοσελίδες. Στόχος των δραστών είναι να εξαπατήσουν τους πολίτες και να αποσπάσουν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Οι πολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοίξουν τον σύνδεσμο ούτε να εισάγουν ή να κοινοποιήσουν προσωπικά τους στοιχεία. Oι δημόσιοι φορείς δεν στέλνουν SMS ζητώντας υποβολή αιτήσεων, επιβεβαίωση στοιχείων ή καταχώρηση τραπεζικών δεδομένων.

Διαβάστε επίσης