Bloomberg: Τα κράτη του Κόλπου έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλα τα αποθέματα πυραύλων αεράμυνας

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, οι χώρες του Περσικού Κόλπου χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 2.400 πυραύλους Patriot PAC-3 και GEM-T από τους 2.800 που είχαν πριν από τον πόλεμο. Αυτά τα αντιπυραυλικά αποθέματα σταδιακά εξαντλούνται, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο λόγος για αυτή τη δαπάνη ήταν η άνευ προηγουμένου δραστηριότητα του Ιράν.

Ως αποτέλεσμα, αναφέρει το δημοσίευμα, οι δυνάμεις αεράμυνας αυτών των χωρών έχουν στραφεί σε φθηνότερα πυρομαχικά JDAM, αλλά οι πύραυλοι κρουζ εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς ορισμένες περιοχές του εναέριου χώρου παραμένουν επικίνδυνες για επιχειρήσεις κοντινής εμβέλειας.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι η Lockheed Martin παράγει περίπου 650 πυραύλους PAC-3 ετησίως.

Εν τω μεταξύ, η ένταση των επιθέσεων συνεχίζει να αυξάνεται, φτάνοντας τις 40 εκτοξεύσεις την ημέρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ένα τόσο υψηλό φορτίο στα συστήματα αεράμυνας απειλεί τη συνεχιζόμενη ασφάλεια του εναέριου χώρου των χωρών της περιοχής.

