CNN: Το Ιράν ενέκρινε σχέδιο για επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Η Επιτροπή Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου ενέκρινε την Δευτέρα ένα σχέδιο για τη ρύθμιση και την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου, όπως ανακοίνωσε μέλος της επιτροπής.

Σκοπός του σχεδίου της επιτροπής είναι η επιβολή «του κυριαρχικού ρόλου του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του», ανέφερε τη Δευτέρα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, IRIB.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας του Ιράν επί των Στενών, το οποίο περιλαμβάνει «διατάξεις ασφαλείας για την προστασία της θαλάσσιας οδού, μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και διόδια σε ριάλ για τα πλοία που διέρχονται, και την απαγόρευση διέλευσης για πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ».

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν επί του παρόντος το κεντρικό σημείο ανάφλεξης σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν από κοινού στο Ιράν.

Το κλείσιμο των Στενών από το Ιράν μέσω απειλών και επιθέσεων κατά της ναυτιλίας έχει εγκλωβίσει περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας σοβαρή αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Τραμπ: Οι Ιρανοί θα επιτρέψουν την διέλευση 20 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί θα επιτρέψουν την διέλευση 20 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε, συμφώνησε να επιτρέψει σε 20 πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο να περάσουν από το Ορμούζ από το πρωί της Δευτέρας και να συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες ως «δώρο».

«Μας έδωσαν 10 [πλοία μέσω του στενού]», είπε. «Τώρα δίνουν 20...». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, είχε εγκρίνει προσωπικά την αποστολή επιπλέον δεξαμενόπλοιων.

«Αυτός είναι που μου έδωσε την άδεια για τα πλοία», δήλωσε ο Τραμπ στους Financial Times. «Θυμάστε ότι είπα ότι μου κάνουν ένα δώρο; Και όλοι είπαν: "Τι δώρο είναι; Ανοησίες". Όταν το άκουσαν αυτό, κράτησαν το στόμα τους κλειστό και οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά».

Χθες, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν την άφιξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος για να τους βάλουν φωτιά και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς εταίρους τους για πάντα». Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι προετοιμάζουν κρυφά μια χερσαία επίθεση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν δημόσια συνομιλίες.

Αποφασισμένες να πάρουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ οι ΗΠΑ - Τι θα κάνουν Ιράν και Κίνα

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με την πάροδο του χρόνου, ενώ εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου είναι καλά εφοδιασμένη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στη διάθεσή του πολλαπλές επιλογές.

Από την άλλη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αναλάβουν τον έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι εντάσεις με το Ιράν επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Μιλώντας στο Fox News, ο Μπέσεντ είπε ότι η αγορά είναι «καλά εφοδιασμένη» και ότι οποιαδήποτε πρόσθετη προσφορά θα ήταν χρήσιμη.
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν αύξηση της προσφοράς πετρελαίου καθώς οι χώρες συνάπτουν συμφωνίες με το Ιράν.

Τι είπε ο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση απαράδεκτη. «Αυτό δεν θα επιτραπεί ποτέ να συμβεί», είπε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στη διάθεσή του πολλαπλές επιλογές.

Σε άλλη δήλωση στο Al Jazeera, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.

  • Τα Στενά θα ανοίξουν είτε με τη συγκατάθεση του Ιράν είτε μέσω μιας διεθνούς συμμαχίας στην οποία θα συμμετέχει και οι ΗΠΑ.
  • Οι στόχοι μας στο Ιράν είναι σαφείς και θα τους επιτύχουμε μέσα σε εβδομάδες, όχι μήνες.
  • Εάν το Ιράν επιλέξει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη της στρατιωτικής επιχείρησης, θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες.

Δύο κινέζικα πλοία πέρασαν στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, δύο μεγάλα κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα το πρωί, μετά από ημέρες αβεβαιότητας σχετικά με την ασφαλή διέλευση.

Και τα δύο ανήκουν στην κινεζική COSCO και πλέουν υπό τη σημαία του Χονγκ Κονγκ.
Η διαδρομή τους ακολουθεί έναν διάδρομο μέσα από τα ιρανικά ύδατα, ο οποίος χρησιμοποιείται συστηματικά από πλοία που δραστηριοποιούνται με την απαραίτητη έγκριση. Και τα δύο πλοία προσπάθησαν να περάσουν την Παρασκευή και έκαναν αναστροφή, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ιράν ότι τα κινεζικά πλοία μπορούσαν να περάσουν.

Τα CSCL Indian Ocean και CSCL Arctic Ocean, και τα δύο υπό σημαία του Χονγκ Κονγκ, είχαν εγκλωβιστεί στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Και τα δύο πλοία ανέφεραν κινεζική ιδιοκτησία και πλήρωμα στα δεδομένα παρακολούθησής τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της MarineTraffic.

