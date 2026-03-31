Corriere della Sera: Η Ιταλία αρνήθηκε σε στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να προσγειωθούν στη Σικελία

Η Ιταλία δεν έδωσε άδεια σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μέση Ανατολή να προσγειωθούν σε βάση στη Σικελία, ανέφερε σήμερα (31/3) η εφημερίδα Corriere della Sera. Η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει εντάσεις με την Ουάσινγκτον, η οποία έχει επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους που δεν υποστηρίζουν τον πόλεμό της με το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να επανεκτιμήσουν τη σχέση τους με το ΝΑΤΟ μετά το τέλος του πολέμου. Το σχέδιο πτήσης των ΗΠΑ υποβλήθηκε χωρίς άδεια ή διαβούλευση με τις εθνικές αρχές και διαβιβάστηκε αφού τα αμερικανικά αεροπλάνα είχαν ήδη απογειωθεί, ανέφερε η εφημερίδα, χωρίς να διευκρινίζει πώς απέκτησε τις πληροφορίες.

Οι στρατιωτικοί έλεγχοι της Ιταλίας διαπίστωσαν ότι οι πτήσεις δεν ήταν τακτικές ή για σκοπούς εφοδιασμού, επομένως δεν εμπίπτουν στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες. Συνεπώς, απαιτούσαν έγκριση και κοινοβουλευτική εποπτεία, όπως ανέφερε η Corriere. Η κίνηση της Ιταλίας αναφέρθηκε καθώς κι άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, έκλεισαν τον εναέριο χώρο σε αμερικανικές πτήσεις που εμπλέκονται στην στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν, διευρύνοντας την προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από τη σύγκρουση.