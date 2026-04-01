Τραμπ: «Οι ΗΠΑ μπορούν να τερματίσουν την εκστρατεία στο Ιράν σε δύο έως τρεις εβδομάδες»

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να τερματίσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες «δύο έως τρεις εβδομάδες».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων μπορεί να γίνει «πολύ σύντομα», διευκρινίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί «σε δύο εβδομάδες, ίσως δύο, ίσως τρεις».

Πρόκειται για την πιο σαφή μέχρι σήμερα ένδειξη ότι ο Τραμπ επιδιώκει τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί περίπου έναν μήνα και έχει ήδη επηρεάσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήξη των επιχειρήσεων. «Το Ιράν δεν χρειάζεται να κάνει συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, έθεσε ως βασική προϋπόθεση την πλήρη αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πρέπει να μην είναι σε θέση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα στο άμεσο μέλλον.

Σε πιο σκληρό τόνο, ανέφερε ότι στόχος είναι το Ιράν να επιστρέψει «στη λίθινη εποχή» σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές του δυνατότητες. «Τότε θα φύγουμε», κατέληξε.