Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του – Αντιμετωπίζουμε πιο λογικούς συνομιλητές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει αισιόδοξος για την έκβαση του πολέμου, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχουν άμεσες διαπραγματεύσεις.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «πλησιάζει στο τέλος του», σε δηλώσεις του στο NBC News, εμφανιζόμενος ιδιαίτερα αισιόδοξος για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

«Τα πάμε εξαιρετικά», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «πραγματικά σπουδαίο αρχιστράτηγο», ενώ υποστήριξε ότι η ιρανική στρατιωτική ισχύς της Τεχεράνης έχει «αποδεκατιστεί» και ότι η Ουάσινγκτον έχει πλέον να αντιμετωπίσει «πιο λογικούς» και λιγότερο «ριζοσπαστικοποιημένους» συνομιλητές σε σχέση με το παρελθόν, τονίζοντας ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται στις απώλειες κορυφαίων στελεχών κατά τη διάρκεια των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.

«Δύο έως τρεις εβδομάδες»

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να τερματίσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες «δύο έως τρεις εβδομάδες».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων μπορεί να γίνει «πολύ σύντομα», διευκρινίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί «σε δύο εβδομάδες, ίσως δύο, ίσως τρεις».

Πρόκειται για την πιο σαφή μέχρι σήμερα ένδειξη ότι ο Τραμπ επιδιώκει τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί περίπου έναν μήνα και έχει ήδη επηρεάσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήξη των επιχειρήσεων. «Το Ιράν δεν χρειάζεται να κάνει συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, έθεσε ως βασική προϋπόθεση την πλήρη αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πρέπει να μην είναι σε θέση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα στο άμεσο μέλλον.

Σε πιο σκληρό τόνο, ανέφερε ότι στόχος είναι το Ιράν να επιστρέψει «στη λίθινη εποχή» σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές του δυνατότητες. «Τότε θα φύγουμε», κατέληξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι έχει ήδη «κερδίσει» τον πόλεμο, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. «Βρισκόμαστε στην 30ή ημέρα, οπότε μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε επαφή με νέα ηγεσία στο Ιράν, εμφανιζόμενη ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Συνεχίζει τις διαψεύσεις η Τεχεράνη

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη άμεσων διαπραγματεύσεων. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιμένει ότι δεν υπάρχει απευθείας επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσω του υπουργείου του και περιφερειακών διαμεσολαβητών.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις αναδεικνύουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις ενδείξεις για εντατικοποίηση των διπλωματικών διεργασιών.

