Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά 

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τις αμερικανικές εταιρείες μετά την απειλή των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να τερματίσει τη σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση παροχής εγγυήσεων για αποφυγή νέων επιθέσεων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκσί ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, εκτός για πλοία χωρών σε πόλεμο με το Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς θα πέσει αργά ή γρήγορα και ότι οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν δεν αποτελούν πλέον υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

«Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Axios κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Τρίτη.

Tην ίδια στιγμή ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι ο στρατός είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τις αμερικανικές εταιρείες μετά την απειλή των Φρουρών της Επανάστασης.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι και ήταν έτοιμος να αποτρέψει τυχόν επιθέσεις από το Ιράν, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση κατά 90% των επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones από το τρομοκρατικό καθεστώς», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο»

Νωρίτερα απόψε, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη «δώσει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Διαθέτουμε την απαραίτητη βούληση να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, ιδίως οι εγγυήσεις που απαιτούνται για να αποτραπεί η επανάληψη επιθετικών ενεργειών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, επαναλαμβάνοντας ένα βασικό αίτημα της Τεχεράνης.

Αραγκσί: Δεν έχουμε θέσει κανένα όρο

Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ποτέ στο ειρηνευτικό σχέδιο των 15 σημείων των ΗΠΑ και δεν έχει θέσει κανέναν δικό του όρο.

Αυτό δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκσί, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera. «Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι διαπραγματεύσεις, αλλά ανταλλαγή μηνυμάτω, άμεσα ή μέσω των εταίρων μας στην περιοχή. Δεν έχουμε απαντήσει στην αμερικανική πρόταση και δεν έχουμε υποβάλει καμία πρωτοβουλία ή όρο. Έχουμε αντιρρήσεις επ' αυτής και οι όροι μας για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σαφείς», είπε. Σύμφωνα με τον Araghchi, η Τεχεράνη συνεχίζει να λαμβάνει μηνύματα από τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Προέδρου των ΗΠΑ, Steve Witkoff.

«Προς το παρόν, θεωρούμε ότι τα Στενά είναι ανοιχτά», δήλωσε επίσης ο Αμπάς Αραγκσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, στο Al Jazeera. «Μόνο για τα πλοία όσων βρίσκονται σε πόλεμο μαζί μας, τα Στενά αυτά είναι κλειστά. Αυτό είναι φυσιολογικό σε περίοδο πολέμου, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους εχθρούς μας να χρησιμοποιούν τα χωρικά μας ύδατα για εμπορικούς σκοπούς».

Νετανιάχου για Ιράν: «Αργά ή γρήγορα το καθεστώς θα πέσει»

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ότι «αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα πέσει, ενώ τόνισε ότι «οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν δεν αποτελούν πλέον υπαρξιακή απειλή για την χώρα του».

Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ, αλλά είπε ότι αυτές οι επιθέσεις, επίσης, «δεν αποτελούν υπαρξιακές απειλές».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου.

Συνέχισε λέγοντας ότι η επένδυση «τρισεκατομμυρίων δολαρίων» του Ιράν σε βαλλιστικούς πυραύλους, στον εμπλουτισμό ουρανίου και στη στήριξη ένοπλων αντιπροσώπων, με στόχο το Ισράηλ «πήγε χαμένη».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι ο πόλεμος έχει προσφέρει στο Ισραήλ την ευκαιρία να συνάψει νέες συμμαχίες στην περιοχή κατά του Ιράν, χωρίς να κατονομάσει τις χώρες, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει σύντομα να τις αποκαλύψει.

Διαβάστε επίσης