Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο» - Ο βασικός όρος του Ιράν

Snapshot Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να βάλει τέλος στον πόλεμο υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος Αντόνιο Κόστα προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και να επιδιώξει διπλωματική λύση με τη βοήθεια του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσι τόνισε ότι η χώρα είναι έτοιμη για χερσαία σύγκρουση και δεν αποδέχεται κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ για 15 σημεία και δεν διεξάγει επίσημες διαπραγματεύσεις.

Ο Πεζεσκιάν κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν στη διπλωματία και επανέλαβε την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη «δώσει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Διαθέτουμε την απαραίτητη βούληση να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, ιδίως οι εγγυήσεις που απαιτούνται για να αποτραπεί η επανάληψη επιθετικών ενεργειών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, επαναλαμβάνοντας ένα βασικό αίτημα της Τεχεράνης.

JUST IN: ?? Iranian President Pezeshkian says Iran is ready to end the war but demands guarantees. — News Home (@NewsHome05) March 31, 2026

Ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από την εν λόγω τηλεφωνική συνομιλία ότι «η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη» και προέτρεψε το Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση.

«Προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, προέτρεψα το Ιράν να σταματήσει τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής και να εμπλακεί θετικά στη διπλωματική οδό, ιδίως με τον ΟΗΕ, για να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», έγραψε στο X.

Iran’s President Pezeshkian says the country is ready to end the war, but only if there are guarantees against future attacks.



He also said the U.S. “does not believe in diplomacy,” and warned that the Strait of Hormuz has been closed to aggressors.



Σε διαφορετικό πάντως τόνο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσι σε συνεντευξή του τόνισε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη για οποιαδήποτε χερσαία σύγκρουση» και ελπίζει ότι οι αντίπαλοί του δεν θα κάνουν λάθος εκτίμηση.

Τόνισε ακόμη ότι Το Ιράν «δεν θα δεχτεί κατάπαυση του πυρός» και ζήτησε «πλήρη τερματισμό του πολέμου σε ολόκληρη την περιοχή».

Υποστήριξε ακόμη πώς «Δεν έχουμε στείλει ακόμη καμία απάντηση στην πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ. Λαμβάνω απευθείας μηνύματα από τον Witkoff όπως και πριν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διεξάγουμε διαπραγματεύσεις».

