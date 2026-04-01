ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα για τον πόλεμο στο Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει σε μια «σημαντική ενημέρωση» προς το αμερικανικό έθνος , εν μέσω σεναρίων για τον τερματισμό των επιχειρήσεων.
Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν αναμένεται να απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα «απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος για να παράσχει σημαντική ενημέρωση σχετικά με το Ιράν» στις 21:00 τοπική ώρα Ουάσινγκτον (EDT), δηλαδή στις 04:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας.
Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από το Ιράν μέσα σε «δύο ή τρεις εβδομάδες», ενισχύοντας τις προσδοκίες για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
Το περιεχόμενο του διαγγέλματος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποσαφηνίσει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον στο μέτωπο του Ιράν.