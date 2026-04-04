Ιράν: Πλήγματα κοντά σε πυρηνικό σταθμό και σε πετροχημική ζώνη - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν σημειωθεί ζημιές στους κεντρικούς χώρους του πυρηνικού σταθμού και δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή.

Εκρήξεις στη Μαχσάρ

Την ίδια ώρα, πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ είχαν στόχο την πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στη νότια επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, όπου νωρίτερα ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

"Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ειδική πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ" στην επαρχία Χουζεστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι από την "αμερικανοϊσραηλινή επίθεση" επλήγησαν τρεις εταιρείες που βρίσκονται στη ζώνη αυτή, ενώ το πρακτορείο Tasnim επεσήμανε ότι "το εύρος των ζημιών είναι άγνωστο".

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπάρχουν "μεγάλες πιθανότητες" για θύματα.

Διαβάστε επίσης