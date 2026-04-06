Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών της Ασίας, με το Brent –τον βασικό δείκτη αναφοράς για την Ευρώπη και την Ελλάδα– να διαμορφώνεται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέα άνοδο.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έφθασε ενδοσυνεδριακά έως και τα 115,5 δολάρια, πριν περιορίσει μέρος των κερδών του, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας.

Οι αγορές επηρεάζονται από τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απηύθυνε νέο τελεσίγραφο προς το Ιράν, απειλώντας με πλήγματα ακόμη και σε πολιτικές υποδομές εάν δεν ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη απέρριψε το αίτημα, με το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα –από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου– να παραμένει ουσιαστικά εκτός λειτουργίας.

Την ίδια ώρα, ο OPEC+ προειδοποίησε ότι οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές λόγω του πολέμου ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην προσφορά, ακόμη και μετά τη λήξη της σύγκρουσης. Η συμμαχία ενέκρινε αύξηση της παραγωγής, επιχειρώντας να περιορίσει το έλλειμμα στην αγορά, χωρίς όμως να αναμένεται άμεση εκτόνωση των πιέσεων.

Να σημειωθεί πως το φυσικό αέριο κινείται επίσης ανοδικά, με ήπιες αυξήσεις.