Axios: Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν και μεσολαβητών για πιθανή εκεχειρία 45 ημερών

Snapshot Οι ΗΠΑ, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν για πιθανή 45ήμερη εκεχειρία που μπορεί να οδηγήσει σε οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Οι πιθανότητες συμφωνίας μέσα στις επόμενες 48 ώρες είναι μικρές, αλλά αυτή η προσπάθεια στοχεύει στην αποτροπή δραματικής κλιμάκωσης με μαζικές επιθέσεις.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει παρατείνει την προθεσμία προς το Ιράν και απειλεί με καταστροφικές επιθέσεις αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω μεσολαβητών από Πακιστάν, Αίγυπτο και Τουρκία, με προτάσεις που δεν έχουν ακόμη γίνει αποδεκτές από το Ιράν.

Οι βασικοί όροι περιλαμβάνουν μέτρα εμπιστοσύνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη διαχείριση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, με το Ιράν να διατηρεί σκληρή θέση.

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών συζητούν τους όρους μιας πιθανής 45ήμερης εκεχειρίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Οι πιθανότητες επίτευξης μερικής συμφωνίας τις επόμενες 48 ώρες είναι ελάχιστες, αλλά αυτή η ύστατη προσπάθεια είναι η μόνη ευκαιρία να αποτραπεί μια δραματική κλιμάκωση στον πόλεμο που θα περιλαμβάνει μαζικές επιθέσεις σε ιρανικές πολιτικές υποδομές και αντίποινα κατά των ενεργειακών και υδάτινων εγκαταστάσεων στις χώρες του Κόλπου.

Η 10ήμερη προθεσμία του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν επρόκειτο να λήξει το βράδυ της Δευτέρας. Αλλά την Κυριακή, ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία του κατά 20 ώρες και δημοσίευσε στο Truth Social μια νέα προθεσμία για τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε εις βάθος διαπραγματεύσεις» με το Ιράν και ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει.

«Υπάρχει μια καλή πιθανότητα, αλλά αν δεν κάνουν συμφωνία, θα ανατινάξω τα πάντα εκεί πέρα», είπε. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει υποδομές ζωτικής σημασίας για τους Ιρανούς πολίτες, εάν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με το καθεστώς. Οι επιθέσεις αυτές θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και το Ιράν έχει απειλήσει να ανταποδώσει με επιθέσεις εναντίον υποδομών στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου.

Πηγές δήλωσαν ότι το επιχειρησιακό σχέδιο για μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμού ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν είναι έτοιμο να ξεκινήσει, αλλά τόνισαν ότι η παράταση της προθεσμίας του Τραμπ είχε ως στόχο να δώσει μια τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας.

Τέσσερις πηγές με γνώση των διπλωματικών προσπαθειών ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα μέσω Πακιστανών, Αιγύπτιων και Τούρκων μεσολαβητών, καθώς και μέσω γραπτών μηνυμάτων που αποστέλλονται μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε στο Ιράν αρκετές προτάσεις τις τελευταίες ημέρες, αλλά μέχρι στιγμής οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν τις έχουν αποδεχτεί.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι μεσολαβητές συζητούν με τα μέρη τους όρους μιας συμφωνίας δύο φάσεων. Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει μια πιθανή 45ήμερη εκεχειρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διαπραγματευτούν έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου. Η εκεχειρία θα μπορούσε να παραταθεί εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος για συνομιλίες, δήλωσε μία από τις πηγές. Η δεύτερη φάση θα ήταν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγές ανέφεραν ότι οι μεσολαβητές πιστεύουν ότι το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και μια λύση για το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν — είτε μέσω της απομάκρυνσής του από τη χώρα είτε μέσω της αραίωσης — θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα μόνο μιας τελικής συμφωνίας. Οι μεσολαβητές εργάζονται πάνω σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να λάβει το Ιράν σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, ανέφεραν οι πηγές.

Αυτά τα δύο ζητήματα αποτελούν τα κύρια διαπραγματευτικά χαρτιά του Ιράν στις διαπραγματεύσεις και οι Ιρανοί δεν θα συμφωνήσουν να τα εγκαταλείψουν πλήρως για μόνο 45 ημέρες εκεχειρίας. Οι μεσολαβητές θέλουν να δουν εάν το Ιράν θα μπορούσε να κάνει μερικά βήματα και στα δύο ζητήματα στην πρώτη φάση της συμφωνίας. Επίσης, εργάζονται πάνω σε βήματα που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση Τραμπ για να δώσει στο Ιράν εγγυήσεις ότι η εκεχειρία δεν θα είναι προσωρινή και ότι ο πόλεμος δεν θα συνεχιστεί.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν στους μεσολαβητές ότι δεν θέλουν να βρεθούν σε μια κατάσταση όπως στη Γάζα ή στον Λίβανο όπου θα υπάρχει εκεχειρία στα χαρτιά, αλλά ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μπορούν να επιτεθούν ξανά όποτε θέλουν. Οι μεσολαβητές εργάζονται επίσης πάνω σε άλλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να λάβουν οι ΗΠΑ, τα οποία θα αντιμετώπιζαν ορισμένες από τις απαιτήσεις του Ιράν.



Οι μεσολαβητές φέρεται να ανησυχούν ιδιαίτερα ότι τα ιρανικά αντίποινα για μια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας θα ήταν καταστροφικά για τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και νερού των χωρών του Κόλπου. Οι μεσολαβητές δήλωσαν στους Ιρανούς αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει χρόνος για περαιτέρω διαπραγματευτικές τακτικές και τόνισαν ότι οι επόμενες 48 ώρες είναι η τελευταία ευκαιρία για να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποτρέψουν μαζική καταστροφή για τη χώρα.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι, τουλάχιστον δημόσια, εξακολουθούν να ακολουθούν εξαιρετικά σκληρή γραμμή και να απορρίπτουν οποιεσδήποτε παραχωρήσεις. Το ναυτικό των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε την Κυριακή ότι η κατάσταση στο Ορμούζ «δεν θα επιστρέψει ποτέ» σε αυτό που ήταν πριν από τον πόλεμο, ειδικά για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης