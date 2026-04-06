Wall Street Journal: Πόσο κόστισε στις ΗΠΑ η καταστροφή των δύο στρατιωτικών αεροσκαφών στο Ιράν

Η καταστροφή των δύο αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών μεταφοράς τύπου MC‑130J στο Ιράν, κόστισε στις ΗΠΑ περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Η αξία του κάθε αεροσκάφους υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και του CBS News, οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να καταστρέψουν τα δύο αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της αποστολής διάσωσης του Αμερικανού πιλότου, του οποίου το μαχητικό F‑15 καταρρίφθηκε στο κεντρικό Ιράν, για να αποτρέψουν την κατάληξή τους στα χέρια των Ιρανών.

Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Wall Street Journal, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο μεταγωγικά αεροσκάφη MC-130J, τα οποία χρησιμοποιούνται για μυστική διείσδυση και απομάκρυνση πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Τα αεροσκάφη φαίνεται να κόλλησαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, χωρίς να διευκρινιστεί πώς συνέβη αυτό. Κατέστη αναγκαίο να καταστραφούν τα δύο αεροσκάφη για να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το MC-130J Commando II είναι ένα εξειδικευμένο αεροσκάφος πολλαπλών αποστολών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF), το οποίο λειτουργεί υπό τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (AFSOC). Αποτελεί την έκδοση ειδικών επιχειρήσεων του C-130J Super Hercules και έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει παλαιότερα μοντέλα όπως τα MC-130E και MC-130P.

Πηγές της CENTCOM επιβεβαιώνουν ότι τα δύο αεροσκάφη καταστράφηκαν, μαζί με δύο ελικόπτερα της 160ης SOAR του Στρατού των ΗΠΑ. Αυτές οι πηγές υποστηρίζουν ότι τα δύο αεροσκάφη ήταν ένα HC-130J και ένα MC-130J. Τα πληρώματα αυτών των αεροσκαφών και των δύο ελικοπτέρων MH-6M, μαζί με τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού των ΗΠΑ (Delta Force), εκκενώθηκαν από τρία άλλα MC-130J που επιχειρούσαν στο Ιράν.

