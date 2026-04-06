Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

Το βακτήριο Shigella, τα κοινά συμπτώματα και οι ύποπτες ομοιότητες πίσω από τους θανάτους 

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

Παραλία στο νησί Sal στο Πράσινο Ακρωτήρι, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τα πρόσφατα περιστατικά ασθένειας

  • Τουρίστες που επισκέφθηκαν το Πράσινο Ακρωτήρι πέθαναν μετά από γαστρεντερική ασθένεια, με πιθανολογούμενο αίτιο το βακτήριο Shigella που εντοπίστηκε σε μολυσμένο νερό.
  • Τουλάχιστον τέσσερις Βρετανοί τουρίστες πέθαναν μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2023, έχοντας μείνει σε ξενοδοχεία της αλυσίδας RIU Hotels & Resorts μέσω της TUI Group.
  • Η αιτία θανάτου είναι ασαφής, καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για το βακτήριο Shigella και τα θύματα είχαν υποκείμενα νοσήματα, με αντικρουόμενα ιατρικά ευρήματα.
  • Περισσότεροι από 1.000 τουρίστες έχουν κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων, ενώ οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και ενισχύουν τα μέτρα πρόληψης.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς να έχει διευκρινιστεί πλήρως η πηγή της μόλυνσης ή η σύνδεση όλων των θανάτων μεταξύ τους.
Ανησυχία προκαλεί η υπόθεση θανάτων τουριστών στο Πράσινο Ακρωτήρι - νησιωτική χώρα στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοιχτά της δυτικής Αφρικής - καθώς μια ακόμη οικογένεια Βρετανού εκφράζει φόβους ότι ο θάνατος συγγενή της συνδέεται με το ξέσπασμα γαστρεντερίτιδας που έχει ήδη απασχολήσει τις αρχές.

Έρευνα των «Sunday Times» είχε αποκαλύψει τον Ιανουάριο ότι τέσσερις Βρετανοί τουρίστες πέθαναν μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, αφού εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερικής ασθένειας κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Ατλαντικού.

Πρόκειται για τις Elena Walsh, Karen Pooley, Mark Ashley και έναν 52χρονο πατέρα δύο παιδιών από το Chester, του οποίου η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Κοινός τόπος τα ίδια ξενοδοχεία

Και οι τέσσερις είχαν διαμείνει σε ξενοδοχεία της αλυσίδας «RIU Hotels & Resorts», σε πρόγραμμα οργανωμένων διακοπών μέσω της TUI Group, όταν άρχισαν να εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα.

Η Walsh, 64 ετών, και ο 52χρονος πατέρας πέθαναν στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ η Pooley, επίσης 64 ετών, κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Τενερίφη. Ο Ashley, 55 ετών, πέθανε τέσσερις εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

χάρτης - πράσινο ακρωτήρι

Χάρτης του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου σημειώνονται τα κύρια νησιά του αρχιπελάγους, μεταξύ των οποίων τα Sal και Boa Vista, που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών για τα περιστατικά ασθένειας τουριστών

Δύο ακόμη οικογένειες έχουν δώσει εντολή σε δικηγόρους να διερευνήσουν αν οι θάνατοι των συγγενών τους σχετίζονται με την ίδια ασθένεια, ανεβάζοντας τον πιθανό αριθμό των θυμάτων έως και σε επτά από τον Ιανουάριο του 2023, χωρίς ωστόσο οι ισχυρισμοί αυτοί να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

«Αντίγραφο» συμπτωμάτων σε νέα περίπτωση

Η νέα υπόθεση αφορά έναν 52χρονο συνταξιούχο πυροσβέστη από τη βορειοανατολική Αγγλία. Η σύζυγός του άρχισε να υποψιάζεται τη σύνδεση όταν διάβασε για τις προηγούμενες περιπτώσεις, περιγράφοντας τα συμπτώματα ως «ακριβώς τα ίδια» με εκείνα του συζύγου της.

Ο άνδρας εμφάνισε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας από τις πρώτες ημέρες των διακοπών του τον Αύγουστο και σύμφωνα με τη σύζυγό του, δεν ανάρρωσε ποτέ πλήρως. Πέθανε 11 εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διακοπές που εξελίχθηκαν σε εφιάλτη

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στις 11 Αυγούστου και διέμενε στο ξενοδοχείο Riu Palace Santa Maria μαζί με την κόρη τους και τον σύντροφό της, σε ταξίδι αξίας 6.500 λιρών μέσω της TUI.

Ο άνδρας άρχισε να εμφανίζει διάρροια, εμετούς και απώλεια όρεξης από την τρίτη ημέρα των διακοπών. Ήταν ο μόνος από την παρέα που αρρώστησε. Παρά την κακή του κατάσταση, προσπαθούσε να συμμετέχει κανονικά, χωρίς όμως να μπορεί να φάει.

Μετά την επιστροφή, η κατάστασή του επιδεινώθηκε δραματικά. Για δύο μήνες παρέμεινε στο σπίτι, με έντονα συμπτώματα, συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα και αδυναμία σίτισης. Παρουσίασε πρήξιμο στην κοιλιά και τα πόδια, ενώ έχασε σημαντικό βάρος.

Ραγδαία επιδείνωση

Αρχικά επισκέφθηκε γιατρό τον Οκτώβριο, χωρίς να δοθεί άμεση λύση. Δύο εβδομάδες αργότερα, μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο, όπου αφαιρέθηκε υγρό από την κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία και πέθανε στις 2 Νοεμβρίου.

Ο θάνατός του σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από άλλους δύο, του Ashley στις 12 Νοεμβρίου και του πατέρα από το Chester στις 8 Νοεμβρίου.

Οι γιατροί δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα την αιτία της ασθένειας, ενώ η σύζυγός του δεν είχε αναφέρει το ταξίδι στο Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς δεν είχε υποψιαστεί κάποια σύνδεση.

Πιθανή αιτία το βακτήριο Shigella

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου ολοκλήρωσαν πρόσφατα έρευνα για την πηγή της μαζικής ασθένειας. Ερευνητική ομάδα, με τη συμμετοχή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εντόπισε το βακτήριο Shigella σε δείγματα νερού που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο τροφίμων.

Το βακτήριο μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα λύματα και προκαλεί συμπτώματα όπως εμετό, πυρετό και διάρροια. Το τελευταίο διάστημα, καταγράφηκε αύξηση περιστατικών σε τουρίστες που επέστρεψαν από την περιοχή προς την Ευρώπη.

Εκτεταμένοι έλεγχοι και δείγματα

Οι ερευνητές συνέλεξαν συνολικά 156 δείγματα από νερό, τρόφιμα, επιφάνειες κουζίνας και εργαζομένους σε ξενοδοχεία. Ελέγχθηκαν τόσο τοπικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, ενώ πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε ξενοδοχεία, αποθήκες και κατοικίες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία βακτηρίων, χωρίς όμως να έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως η πηγή της μόλυνσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται γενετική ανάλυση για τον εντοπισμό της προέλευσης.

Αντικρουόμενα ιατρικά ευρήματα

Η αιτία θανάτου του πυροσβέστη καταγράφηκε ως πολυοργανική ανεπάρκεια και ηπατική νόσος σχετιζόμενη με το αλκοόλ, χωρίς να πραγματοποιηθεί νεκροψία. Στην περίπτωση του Ashley, ο ιατροδικαστής κατέληξε σε συνδυασμό αιτιών, μεταξύ των οποίων σηψαιμία, πνευμονία, καρδιακή ανεπάρκεια, διαβήτης και πρόσφατη γαστρεντερίτιδα.

Αντίστοιχα, σε άλλες περιπτώσεις καταγράφηκε γαστρεντερίτιδα ως μία από τις αιτίες θανάτου. Ωστόσο, κανένα από τα θύματα δεν εξετάστηκε για το βακτήριο Shigella, ενώ όλοι είχαν και υποκείμενα νοσήματα.

Μαζικές νομικές κινήσεις

Περισσότεροι από 1.000 τουρίστες έχουν κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας ότι αρρώστησαν κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ήδη εκκρεμεί υπόθεση με 300 ενάγοντες στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δικηγόροι αναφέρουν ότι συνεχίζουν να δέχονται νέες καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «ανησυχητικά παρόμοιες περιπτώσεις».

Αντιδράσεις εταιρειών και αρχών

Εκπρόσωπος της RIU Hotels & Resorts εξέφρασε συλλυπητήρια, τονίζοντας ότι η εταιρεία τηρεί υψηλά πρότυπα υγιεινής και ότι δεν υπήρξαν αναφορές ασθένειας κατά τη διαμονή του συγκεκριμένου πελάτη.

Η TUI αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ οι υγειονομικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου δηλώνουν ότι συνεχίζουν να ενισχύουν τα μέτρα πρόληψης, όπως η υγιεινή των χεριών και η ασφαλής διαχείριση τροφίμων.

Παρά τις έρευνες, παραμένει ασαφές τι ακριβώς προκάλεσε τους θανάτους και αν συνδέονται όλοι μεταξύ τους. Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την ασφάλεια των τουριστών στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Novibet
