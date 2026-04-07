Άνδρας μένει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς μπάνιο και νερό με $11.000 ετησίως - «Ζω καλύτερα από ποτέ»

Για πολλούς, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στη ζωή του Robin Greenfield δεν είναι το γεγονός ότι ζει μέσα στο κρύο του Wisconsin — αλλά όλα τα υπόλοιπα που συνοδεύουν αυτή την επιλογή.

Αφού μοιράστηκε την off-grid καθημερινότητά του online, το ενδιαφέρον του κοινού μετατοπίστηκε γρήγορα από το πώς καταφέρνει να ζεσταίνεται… στο πώς είναι η ζωή του συνολικά.

Όπως εξηγεί ο ίδιος στο PEOPLE, η ζωή του βασίζεται λιγότερο στη συμβατική δομή και περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις και την αυτάρκεια.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στοιχεία της καθημερινότητάς του είναι — αναπόφευκτα — το σύστημα του μπάνιου του.

Αντί για κανονική υδραυλική εγκατάσταση, ο Greenfield χρησιμοποιεί μια κομποστοποιητική τουαλέτα: ένα ξύλινο κουτί με καπάκι λεκάνης και έναν κουβά από κάτω.

Μετά από κάθε χρήση, προσθέτει πριονίδι αντί για καζανάκι. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο μεταφέρεται σε κομπόστ, όπου αποσυντίθεται φυσικά με την πάροδο του χρόνου.

Για εκείνον, αυτό δεν είναι απλώς μια εναλλακτική λύση — είναι μια φιλοσοφία:

η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο που επιστρέφει στη γη.

Ακόμη και μέσα στον χειμώνα, η διαδικασία παραμένει ίδια. Όπως λέει με χιούμορ, «είναι κρύο… αλλά αξίζει», θεωρώντας το μικρό τίμημα μπροστά σε έναν τρόπο ζωής που πιστεύει πραγματικά.

Η οικονομική του πραγματικότητα είναι εξίσου αντισυμβατική.

Αντί να προσπαθεί να αυξήσει το εισόδημά του, ο Greenfield έχει επιλέξει να μειώσει δραστικά τις ανάγκες του.

Δεν πληρώνει: ενοίκιο, βασικούς λογαριασμούς ούτε καν τρόφιμα.

Όπως εξηγεί, έχει καταφέρει να ζει με λιγότερα από 11.000 δολάρια τον χρόνο για πάνω από μία δεκαετία — πολύ κάτω από το όριο φτώχειας στις ΗΠΑ.

Σήμερα, διαθέτει περίπου 2.000 δολάρια και ελάχιστα υλικά αγαθά, έχοντας συνειδητά επιλέξει έναν τρόπο ζωής που δεν βασίζεται στην κατανάλωση.

Αυτάρκεια αντί για κατανάλωση

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της καθημερινότητάς του είναι ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος «πειράματός» του, συλλέγει μόνος του το 100% της τροφής και των φαρμάκων του από τη φύση.

Αυτό σημαίνει ότι δεν ψωνίζει από καταστήματα, αλλά βασίζεται σε:

συλλογή άγριων τροφών

πρακτικές δεξιότητες

και ανθρώπινες σχέσεις

Για εκείνον, η αυτάρκεια δεν είναι στέρηση — είναι επιλογή.

Μια ζωή που αμφισβητεί τα «αυτονόητα»

Η καθημερινότητα του Robin Greenfield μπορεί να μοιάζει ακραία για πολλούς, όμως για τον ίδιο αποτελεί έναν συνειδητό επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει «ανάγκη».

Αντί για χρήματα, επιλέγει σχέσεις. Αντί για κατανάλωση, αυτάρκεια. Αντί για άνεση, νόημα.

Και κάπως έτσι, μια ζωή χωρίς μπάνιο και χωρίς λογαριασμούς μετατρέπεται — όχι σε στέρηση — αλλά σε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή ελευθερίας.

Μια ζωή εκτός «συστήματος» — αλλά όχι εκτός πραγματικότητας

Χωρίς έξοδα όπως αυτοκίνητο, ενοίκιο ή καθημερινή κατανάλωση, ο Robin Greenfield εκτιμά πως εξοικονομεί δεκάδες χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο.

Ωστόσο, όπως τονίζει, το ζητούμενο δεν είναι η εξοικονόμηση χρημάτων — αλλά ο επαναπροσδιορισμός των ίδιων των αναγκών.

Παρότι το μικροσκοπικό του σπίτι δεν διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα, η ζωή του δεν είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από τον σύγχρονο κόσμο.

Όταν χρειάζεται, χρησιμοποιεί ρεύμα από ένα κοντινό σπίτι στον ίδιο χώρο. Εκεί φορτίζει τον υπολογιστή του και διατηρεί επαφή με τον έξω κόσμο, για mails και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Όπως εξηγεί, αν απέφευγε πλήρως κάθε σύγχρονη άνεση, θα έπρεπε να αφιερώνει πολύ περισσότερο χρόνο απλώς για να καλύψει βασικές ανάγκες επιβίωσης.

Ακόμη και με αυτή την ισορροπία, υπάρχουν στιγμές που νιώθει την έλξη ενός πιο «άνετου» τρόπου ζωής.

Το βασικό πράγμα που του λείπει; Ο χρόνος.

Όπως λέει, σε περιόδους που η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική, θα ήθελε να έχει λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του. Παρ’ όλα αυτά, είναι ξεκάθαρος πως η επιστροφή σε έναν πιο καταναλωτικό τρόπο ζωής δεν θα του προσέφερε την ίδια πληρότητα.

«Έχω δεσμευτεί σε μια ζωή απλότητας»

Για τον Greenfield, αυτή δεν είναι μια προσωρινή επιλογή ή ένα πείραμα που κάποια στιγμή θα τελειώσει. Είναι μια συνειδητή, μακροπρόθεσμη στάση ζωής.

Όπως δηλώνει, έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο για όλη του τη ζωή, με στόχο να πηγαίνει όλο και πιο βαθιά σε αυτή τη φιλοσοφία απλότητας και αυτάρκειας.

Μια διαφορετική εκδοχή ευτυχίας

Η ζωή του μπορεί να φαίνεται ακραία — χωρίς μπάνιο, χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς τα περισσότερα από όσα θεωρούμε δεδομένα.Κι όμως, για τον ίδιο, δεν πρόκειται για στέρηση.

Είναι μια επιλογή που του δίνει κάτι που θεωρεί πολύ πιο σημαντικό: ελευθερία και νόημα.