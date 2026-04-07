Κωνσταντινούπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση στο ισραηλινό προξενείο

Τρεις ένοπλοι επιτέθηκαν στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία που διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά.

Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν, με συνολικά τέσσερις τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων και αστυνομικών.

Οι δράστες ταξίδεψαν από τη Νικομήδεια με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και είχαν σχέσεις με θρησκευτικές εξτρεμιστικές οργανώσεις, ενώ δύο από αυτούς ήταν αδέλφια με ποινικό μητρώο.

Το προξενείο ήταν κλειστό και φυλασσόταν μόνο από αστυνομικούς, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανούς δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος.

Η τουρκική αστυνομία είχε λάβει προφυλάξεις ημέρες πριν την επίθεση και συνεχίζει τις έρευνες για πιθανά περαιτέρω χτυπήματα σε εβραϊκούς στόχους.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας.

Τρεις δράστες με βαρύ οπλισμό επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο όπου στεγάζεται η διπλωματική αποστολή, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Η σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στους ενόπλους και την αστυνομία διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει μια φιγούρα, που φέρεται να είναι ένας από τους δράστες, να κείτεται στο έδαφος περικυκλωμένη από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Αναφερόμενος στην έκβαση της αιματηρής συμπλοκής, ο κυβερνήτης της πόλης ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο ενός εκ των επιτιθέμενων από αστυνομικά πυρά. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους τέσσερις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι άλλοι δύο δράστες που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Σε επίπεδο ερευνών, οι τουρκικές αρχές έχουν ήδη καταφέρει να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επίθεση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι ένοπλοι είχαν οργανώσει το σχέδιό τους ταξιδεύοντας προς την τουρκική μεγαλούπολη από τη Νικομήδεια, χρησιμοποιώντας ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για την τελική τους μετακίνηση.

Το χρονικό της επίθεσης

Τρεις πάνοπλοι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτήριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες να αντιλαμβάνονται νωρίς την απειλή ασφαλείας και να προσπαθούν να τους ακινητοποιήσουν.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο κρύφτηκαν πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες. Ο τρίτος ένοπλος τραυματίστηκε από την ανταλλαγή των πυρών.

Today, three people wearing uniforms opened fire in front of the empty Israeli consulate building in Istanbul. During a clash with the police, one of the attackers was killed and the other two were captured while injured. Two police officers were also injured in the incident pic.twitter.com/LBHxennyIC — Memet Aksakal (@aksakal_memet) April 7, 2026

Η ανταλλαγή πυροβολισμών, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι, διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους στην Τουρκία. Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες συνδέουν τους δράστες με το «Ισλαμικό Κράτος», ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα.

Εξτρεμιστές με ποινικό μητρώο οι δράστες

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά στην ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει δεσμούς με μια θρησκευτική εξτρεμιστική οργάνωση και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, που είναι αδέρφια, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών».

One attacker dead and two others injured in a shooting near the Israeli consulate in Istanbul, local official says.



Follow live updates: https://t.co/ZILO5BnJ5G pic.twitter.com/6LJDudM4vG — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 7, 2026

Μιλώντας στο CNN Turk, ο δημοσιογράφος Ταμέρ Οσκάι δήλωσε ότι η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε λάβει προφυλάξεις ημέρες νωρίτερα για πιθανή επίθεση. Σύμφωνα με τον Οσκάι, οι τρεις δράστες είχαν ως στόχο να φτάσουν στο γραφείο του έβδομου ορόφου του προξενείου σε ένα κτίριο της πλατείας περίπου μισή ώρα πριν από τους πυροβολισμούς.

Οι δράστες -δύο εκ των οποίων ήταν αδέλφια- σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν με νοικασμένο αυτοκίνητο από τη Νικομήδεια. Ο διευθυντής ειδήσεων του NTV Istanbul, Γιαγκίζ Σενκάλ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι έφτασαν στην περιοχή φορώντας ρούχα παραλλαγής και κρατούσαν σακίδια. με τα τοπικά Μέσα να αναφέρουν ότι πιθανότατα έφεραν εκρηκτικά.

Το προξενείο της Κωνσταντινούπολης σημειωτέον ήταν κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα και μόνο αστυνομικοί ήταν παρόντες μπροστά από το κτήριο για λόγους ασφαλείας. Τα μέτρα ασφαλείας μπροστά από το Ισραηλινό Προξενείο είχαν αυξηθεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

