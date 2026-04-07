Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν και ΗΠΑ, λέει το Πακιστάν -Οι επόμενες 3-4 ώρες είναι κρίσιμες

Κατεστραμμένα αυτοκίνητα βρίσκονται στο δρόμο, ενώ οι πρώτες δυνάμεις επέμβασης εργάζονται στον τόπο μιας έκρηξης που, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο ασφαλείας που βρισκόταν εκεί, κατέστρεψε το μισό της Συναγωγής Χορασάνιχα και γειτονικά κτίρια κατοικιών στην Τεχεράνη του Ιράν, την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη δύο πακιστανικές πηγές με γνώση των συζητήσεων, την ίδια ώρα που τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν εντείνονται και η προθεσμία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εξαπόλυση «χτυπημάτων που δεν έχουν ξαναδεί» πλησιάζει.

Ωστόσο, μία από τις πηγές, ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας, επεσήμανε ότι τα ολονύκτια πλήγματα του Ιράν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας που συνδέονται με αμερικανικές εταιρείες απείλησαν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες.

Εάν η Σαουδική Αραβία ανταπέδιδε, οι συνομιλίες θα τελείωναν, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να παρασύρει το Πακιστάν στη σύγκρουση βάσει του αμυντικού του συμφώνου με το Ριάντ, το οποίο δεσμεύει και τα δύο έθνη να πολεμήσουν το ένα για το άλλο σε περίπτωση πολέμου.

Σε τεντωμένο σχοινί το Ιράν

Η δεύτερη πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε ότι το Ιράν βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί και ότι οι επόμενες τρεις με τέσσερις ώρες θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του διαλόγου. Το Πακιστάν αποτελεί τον κύριο ενδιάμεσο για τις προτάσεις που μοιράστηκαν και οι δύο πλευρές, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι συμβιβασμού. Οι πακιστανικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με τους Ιρανούς, οι οποίοι αν και έδειξαν πρόσφατα κάποια ευελιξία ως προς τη συμμετοχή τους στις συνομιλίες, την ίδια στιγμή τηρούν σκληρή στάση θέτοντας προϋποθέσεις για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί να πείσει την Τεχεράνη να ξεκινήσει τις συνομιλίες χωρίς προηγούμενους όρους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε τη Δευτέρα ότι εξακολουθούν να ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών. Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη απέρριψε μια πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, καθιστώντας τις συνομιλίες εξαρτημένες από τον τερματισμό των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων και την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές. Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν χαρακτήρισε τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία ως επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ σε δήλωση του πακιστανικού στρατού τονίστηκε ότι τέτοιες αδικαιολόγητες επιθέσεις έχουν σοβαρές επιπτώσεις και υπονομεύουν τις συνεχιζόμενες ειρηνικές επιλογές.

Πώς θα μπορούσε το Πακιστάν να μπει στον πόλεμο

Το Πακιστάν επιθυμεί να αποφύγει την εμπλοκή του στον πόλεμο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει χάος στα κοινά σύνορα με το Ιράν και να πυροδοτήσει δυσαρέσκεια στον μεγάλο σιιτικό πληθυσμό του. Αναλυτές σημειώνουν ότι η αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω. Σύμφωνα με τον Adam Weinstein, ειδικό του Ινστιτούτου Quincy, η προθυμία του Ιράν να ρισκάρει τη θέση του Πακιστάν σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη μεσολάβηση αποκαλύπτει τη δέσμευση της Τεχεράνης σε μια στρατηγική αντιποίνων που τιμωρεί τον Κόλπο για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

