«Φωτιά» στο πετρέλαιο, «βουτιά» στις αγορές λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο του Τραμπ

Οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν πτώση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν μετά τις απειλές του πρώην προέδρου Τραμπ και με φόντο τη λήξη του τελεσιγράφου προς το Ιράν.

Η πιθανότητα κλιμάκωσης της σύγκρουσης φαίνεται να περιορίζει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, με αποτέλεσμα ο δείκτης S&P 500 να διακόψει την ανοδική του πορεία, η οποία είχε διαρκέσει τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.

Το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έφτασε τα 110 δολάρια, εν μέσω επιθέσεων των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ ένα κρίσιμο κέντρο εξαγωγής ενέργειας στην περιοχή.

Παράλληλα, το Bitcoin κατέγραψε πτώση, ενώ τα ομόλογα και το δολάριο παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

