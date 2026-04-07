Ντοναλντ Τραμπ: «Η διορία ισχύει» - «Θα υπάρξει επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία των 8 μ.μ. (3 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

8 p.m. is happening. If we get to that point, there is going to be an attack like they have not seen.pic.twitter.com/IkpGv2T6jY — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης με τον Μπρετ Μπέιερ του Fox News, υποσχόμενος ότι «η διορία των 8 μ.μ. θα τηρηθεί».

«Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον πρόεδρο και μου τηλεφώνησε και του είπα, άκου, αν έπρεπε να ποντάρεις, ποιες είναι οι πιθανότητες να καταλήξει αυτό σε μια διαπραγματευτική συμφωνία; Είπε ότι δεν θα έβαζε στοίχημα. Αλλά είπε, «στις 8 μ.μ. θα γίνει». Αυτό είπε», ανέφερε ο Μπέιερ, περιγράφοντας τη τηλεφωνική του συνομιλία με τον πρόεδρο.

«Είπε ότι, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα υπάρξει μια επίθεση όπως δεν έχουν ξαναδεί. Τώρα επιμένει σε αυτό το σημείο. Είπε ότι αν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν σήμερα και υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν ήθελε να στοιχηματίσει. Είπε όμως ότι προχωράμε με τα σχέδια που έχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

