Axios: Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ

Ένα αρχαίο τέμενος και η φλόγα ενός πετροχημικού εργοστασίου, που καίει υποπροϊόντα αερίου στο νησί Χαργκ του Ιράν

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ του Ιράν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios, το οποίο επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, μετέδωσε ότι μια μεγάλη έκρηξη έλαβε χώρα στο νησί, το οποίο βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ και αποτελεί τον κύριο ενεργειακό κόμβο του Ιράν, λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία του τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρακτορείου στο Telegram, «ο αμερικανο-σιωνιστικός εχθρός πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις στο νησί Χαργκ, ενώ ακούστηκαν και αρκετές εκρήξεις».

Αρχικές αναφορές φαίνεται να δείχνουν ότι ο κόμβος εξαγωγής πετρελαίου του νησιού επλήγη από τις επιθέσεις, κάτι που θα μπορούσε να παραλύσει τη ροή αργού πετρελαίου προς την περιοχή.

Το Χαργκ βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, περίπου 30 χιλιόμετρα από την ακτή του Ιράν, έχει έκταση περίπου 20 τ.χλμ και αποτελεί τον κεντρικό κόμβο πετρελαίου για το Ιράν. Στο νησί υπάρχουν τερματικοί σταθμοί πετρελαίου, δεξαμενές, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης. Είναι το κύριο εξαγωγικό τερματικό της χώρας εδώ και δεκαετίες, και οι εξαγωγές μέσω του Χαργκ είναι ζωτικής σημασίας για το καθεστώς της Τεχεράνης, κυρίως προς την Κίνα.

