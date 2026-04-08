Εκεχειρία χαμένη στη μετάφραση: Διαφορετικοί όροι στο κείμενο στα περσικά από ό,τι στα αγγλικά

Snapshot Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της περσικής και της αγγλικής εκδοχής του ιρανικού σχεδίου 10 σημείων για την εκεχειρία, με την περσική να περιλαμβάνει ρητή αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου, όρος που απουσιάζει στην αγγλική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τη συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν ως πλήρη νίκη για τις ΗΠΑ και δηλώνει ότι το ζήτημα του ουρανίου θα επιλυθεί «τέλεια».

Το ιρανικό σχέδιο απαιτεί την άρση όλων των κυρώσεων, την αποδοχή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Ορισμένοι Ιρανοί εκφράζουν σκεπτικισμό για τα κίνητρα των ΗΠΑ, θεωρώντας ότι η εκεχειρία αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων.

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η τελική μορφή των συζητήσεων.

Ο πλανήτης πανηγυρίζει για την βαθιά ανάσα, που πήρε έπειτα από την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για εκεχειρία δύο εβδομάδων, ωστόσο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.

Κι αυτό επειδή οι πρώτες.... μουρμούρες έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικά με το τι ακριβώς συμφωνήθηκε! Στο ιρανικό σχέδιο, για παράδειγμα, στα φαρσί, περιλαμβάνεται ο εμπλουτισμός του ουρανίου.

Συγκεκριμένα, διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των εκδοχών του ιρανικού σχεδίου 10 σημείων για την εκεχειρία, καθώς στη φαρσί εκδοχή περιλαμβάνεται ρητά η «αποδοχή του εμπλουτισμού» για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Ο συγκεκριμένος όρος δεν εμφανίζεται στην αγγλική εκδοχή που είχε δοθεί από Ιρανούς διπλωμάτες σε δημοσιογράφους, χωρίς να είναι μέχρι στιγμής σαφές γιατί έχει παραλειφθεί. Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα θέσει ως βασικό στόχο την πλήρη κατάργηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Μετά την παρουσίαση του σχεδίου από την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος το είχε χαρακτηρίσει «παραπλανητικό», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Από την πλευρά της, η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη δεν προχώρησε σε σχόλιο για τις διαφορές ανάμεσα στις δύο εκδοχές του σχεδίου.

عاجل | الإيرانيون في العاصمة طهران يحتفلون بإعلان انتصار الجمهورية الإسلامية على العدوان الأمريكي-الإسرائيلي pic.twitter.com/prAq5OKHlB — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 7, 2026

Νικητές δηλώνουν Τραμπ και Λευκός Οίκος

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με το Ιράν αποτελεί «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν μια «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» συνάπτοντας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων με το Ιράν.

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, αρνήθηκε να πει αν θα επανέλθει στις αρχικές του απειλές να καταστρέψει τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες σε περίπτωση που η συμφωνία δεν υλοποιηθεί. «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε », δήλωσε ο κ. Τραμπ στο AFP. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ζήτημα του ιρανικού ουρανίου θα «επιλυθεί τέλεια», διαφορετικά «δεν θα είχε συμφωνήσει».

Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η Κίνα ενθάρρυνε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. «Αυτό ακούω», είπε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί το Πεκίνο τον Μάιο για να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος ισχυρίζεται ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν αποτελεί «νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που κατέστη δυνατή χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ και τις τρομερές ένοπλες δυνάμεις μας », δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, στο X.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με τις πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες, αλλά τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να το ανακοινώσει ο πρόεδρος ή ο Λευκός Οίκος», πρόσθεσε, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Το σχέδιο δέκα σημείων της Τεχεράνης που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον ως βάση για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν να συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν «επί της αρχής» να συναφθεί σύμφωνο «μη επίθεσης», ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμέινουν «υπό τον έλεγχο» του Ιράν, ότι θα γίνουν αποδεκτά τα «δικαιώματα» του Ιράν ως προς τον εμπλουτισμό ουρανίου και ότι θα υπάρξει «άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Θέλουν να κερδίσουν χρόνο»: Ορισμένοι Ιρανοί εκφράζουν σκεπτικισμό για τα κίνητρα των ΗΠΑ

Ορισμένοι Ιρανοί έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τον σκοπό της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με μια γυναίκα να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ επιδιώκουν μια παύση για να ανασυνταχθούν.

Στην πλατεία Ενγκελάμπ της Τεχεράνης, όπου εκατοντάδες Ιρανοί γιόρταζαν την ανακοίνωση της εκεχειρίας, μια γυναίκα δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Η Αμερική έχει αποδείξει εκατοντάδες φορές μέχρι τώρα ποια είναι. Ήμασταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δύο φορές όταν επιτέθηκε. Αυτή η [εκεχειρία] είναι σίγουρα επίσης για να ανασυγκροτηθεί».

Μια άλλη ρώτησε «αλλάζει καθόλου η φύση της Αμερικής;».

Είπε ότι δεν ξέρει γιατί οι δύο πλευρές δέχτηκαν εκεχειρία, προσθέτοντας: «Όπως πάντα, θέλουν να κερδίσουν χρόνο για το Ισραήλ».

JUST IN: CELEBRATIONS THROUGHOUT IRAN AFTER VICTORY ✌️ pic.twitter.com/8DVO2XBzsj — Iran Policy Bureau (@IranPolicyB) April 8, 2026

Το δε BBC σε ανάλυσή του αναφέρει ότι η συμφωνία επέτρεψε στον Τραμπ να ξεφύγει από μια επιλογή που διαμορφωνόταν ως επικίνδυνη – είτε να κλιμακώσει την κατάσταση με την υπόσχεσή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», είτε να υποχωρήσει και να υπονομεύσει την αξιοπιστία του. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να έχει εξασφαλίσει μόνο μια προσωρινή αναστολή.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο των 10 σημείων του Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν ως βάση για την έναρξη των συνομιλιών το σχέδιο 10 σημείων που είχε καταθέσει το Ιράν, ανοίγοντας τον δρόμο για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars που επικαλέστηκε μια καλά ενημερωμένη πηγή, η οποία ανέφερε ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν:

Δέσμευση του Ιράν να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα

Διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την πλήρη παύση κάθε επιθετικής ενέργειας εναντίον του Ιράν και των συμμαχικών του ομάδων

Πιθανή απόσυρση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από την περιοχή και απαγόρευση κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν από περιφερειακές βάσεις

Περιορισμένη καθημερινή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ για δύο εβδομάδες, βάσει μιας διάταξης του Πρωτοκόλλου Ασφαλούς Διέλευσης και συγκεκριμένων κανόνων του Ιράν.

Άρση όλων των πρωτογενών, δευτερογενών και κυρώσεων του ΟΗΕ εναντίον του Ιράν

Κάλυψη των απωλειών του Ιράν από τον πόλεμο μέσω της δημιουργίας ενός επενδυτικού και χρηματοοικονομικού ταμείου για τη χώρα

για τη χώρα Αποδοχή από τις ΗΠΑ του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει πυρηνικά υλικά και συζήτηση σχετικά με το επίπεδο εμπλουτισμού

Άδεια στο Ιράν να διαπραγματευτεί διμερείς και πολυμερείς ειρηνευτικές συνθήκες με χώρες της περιοχής

Επέκταση της πολιτικής μη επιθετικότητας προς όλες τις ομάδες αντίστασης στην περιοχή

Κύρωση όλων των δεσμεύσεων μέσω επίσημου ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών

#BREAKING

Iran's 10-point conditions that the US has accepted:



The US is fundamentally committed to:



? Non-aggression



? Continuation of Iran's control over the Strait of Hormuz



? Acceptance of enrichment



? Lifting all primary sanctions pic.twitter.com/qU0jlJ87F5 — Tehran Times (@TehranTimes79) April 8, 2026

