Ιράν: «Συντριπτική και ιστορική ήττα για τις ΗΠΑ» – Υποστηρίζει ότι επέβαλε το σχέδιο των 10 σημείων

Το Ιράν υποστηρίζει ότι πέτυχε «μεγάλη νίκη» και ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν το σχέδιο των 10 σημείων που είχε καταθέσει, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της συμφωνίας οι ΗΠΑ έχουν κατ’ αρχήν αποδεχθεί την άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Ουάσιγκτον αποδέχεται το πυρηνικό πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν, καθώς και τον συνεχιζόμενο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «αναμφισβήτητη, ιστορική και συντριπτική ήττα» του αντιπάλου, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι η έκβαση της σύγκρουσης το δικαιώνει.