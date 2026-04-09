Ξαφνικός θάνατος για 26χρονη σταρ του YouTube - Το δυσοίωνο μήνυμά της λίγες ημέρες νωρίτερα

Η νεαρή πάλευε με τον αλκοολισμό, ενώ η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 26χρονη Γιαπωνέζα YouTuber Zepa πέθανε ξαφνικά, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.
  • Η Zepa είχε μιλήσει δημόσια για τους αγώνες της με τον αλκοολισμό και την αλκοολική κατάθλιψη.
  • Τις τελευταίες εβδομάδες πριν το θάνατό της, εξέφρασε ανησυχίες για την υγεία και τη ζωή της μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά με την παρουσία μόνο της οικογένειας.
  • Η Zepa ξεκίνησε το κανάλι της στο YouTube το 2022 και είχε συγκεντρώσει πάνω από 624.000 συνδρομητές.
Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένοι είναι σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ακόλουθοι στα κοινωνικά δίκτυα της Γιαπωνέζας YouTuber με το ψευδώνυμο Zepa από τον ξαφνικό θάνατό της.

Η νεαρή σταρ είχε συγκεντρώσει πάνω από 624.000 συνδρομητές μόνο στο YouTube, όπου μοιραζόταν συχνά βίντεο με την ίδια να δοκιμάζει διάφορα φαγητά και ποτά.

Ένα μήνυμα που επιβεβαίωνε τον αιφνίδιο θάνατό της δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter) τη Δευτέρα.

«Ζητώ συγγνώμη για αυτή την ξαφνική είδηση. Η Zepa απεβίωσε απροσδόκητα», ανέφερε η ανάρτηση, γραμμένη στα ιαπωνικά και ακολούθως μεταφρασμένη στα αγγλικά.

«Εκ μέρους της εκλιπούσας, ζητώ βαθιά συγγνώμη για την ξαφνική είδηση του θανάτου της. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά με την παρουσία μόνο των μελών της οικογένειας.

Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την καλοσύνη και την υποστήριξη που δείξατε στην αποθανούσα κατά τη διάρκεια της ζωής της».

Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί.

Η Ζέπα είχε μιλήσει στο παρελθόν για τους αγώνες της με τον αλκοολισμό.

Σε μια ανάρτηση που μοιράστηκε στο X λίγες μέρες πριν από το θάνατό της, έγραψε: «Φαίνεται ότι ο μέσος όρος ζωής για όσους πάσχουν από εξάρτηση από το αλκοόλ είναι γύρω στα 50 χρόνια... Μήπως έχω ήδη περάσει το μισό της διαδρομής...;»

Επίσης, νωρίτερα στα μέσα Μαρτίου δημοσίευσε ένα μήνυμα που έλεγε: «Πού είναι, τελικά, τα δυνατά μου σημεία... Η χαρούμενη πλευρά μου; Μπα, όμως, μερικές φορές παθαίνω και αλκοολική κατάθλιψη, lol».

Τον Ιανουάριο, ομολόγησε σε ένα tweet: «Ανησυχώ για τον εαυτό μου», και τον Δεκέμβριο μοιράστηκε: «Δεν έχω μέρες alcohol-free».

Η σταρ του YouTube, από την περιοχή Κανσάι της Ιαπωνίας, αρχικά ονειρευόταν να γίνει κομμώτρια.

Αλλά αργότερα άλλαξε πορεία μετά από συμβουλή της μητέρας της και συνέχισε τις σπουδές της στη νομική. Ξεκίνησε το κανάλι της στο YouTube το 2022.

Σχόλια
