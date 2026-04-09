Ιράν: Υπάρχουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ - «Προσοχή επικίνδυνη ζώνη»: Το μήνυμα στα Φαρσί

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης τοποθέτησαν ναρκοπέδιο στα Στενά του Ορμούζ και ζήτησαν από τα πλοία να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές κοντά στην ηπειρωτική χώρα του Ιράν.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ παραμένει αμφίβολη, λόγω συνεχών επιθέσεων και διαφορετικών ερμηνειών της συμφωνίας από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι εξαιτίας της αβεβαιότητας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι να τηρηθεί πλήρως η συμφωνία και απείλησε με αυστηρότερες ενέργειες εάν αυτό δεν γίνει.

Στο Ισλαμαμπάντ προγραμματίζονται ειρηνευτικές συνομιλίες με τη συμμετοχή της αμερικανικής και ιρανικής αντιπροσωπείας, παρά τις εντάσεις και τις παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Ημιεπίσημα πρακτορεία ειδήσεων στο Ιράν δημοσίευσαν σήμερα (9/4) ένα διάγραμμα που δείχνει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης τοποθέτησαν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, σε ένα μήνυμα που μπορεί να έχει ως στόχο να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ καθώς επικρατεί αβεβαιότητα γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία των δύο εβδομάδων και αναμένονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν.

Το Ισραήλ επιμένει ότι η συμφωνία δεν ισχύει για τον πόλεμό του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και έχει κλιμακώσει τις θανατηφόρες επιθέσεις στη χώρα, με αποτέλεσμα το Ιράν να ισχυριστεί ότι παραβιάζει τη συμφωνία. Η κάθε πλευρά εν τω μεταξύ «διαβάζει» διαφορετικά τη συμφωνία, με την Τεχεράνη να λέει οτι με βάση τους όρους που συμφωνήθηκαν θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, θα εισπράττει διόδια και θα εμπλουτίζει ουράνιο - ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών και την παράδοση του αποθέματος ουρανίου από το Ιράν.

Ο χάρτης του Πορθμού του Ορμούζ δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, καθώς και από το Tasnim, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς. Έδειχνε έναν μεγάλο κύκλο με την ένδειξη «επικίνδυνη ζώνη» στα Φαρσί πάνω από το Σχέδιο Διαχωρισμού Κυκλοφορίας, η οποία ήταν η διαδρομή που ακολουθούσαν τα πλοία μέσω του Ορμούζ, της πλωτής οδού του Περσικού Κόλπου από την οποίο διέρχεται το 20% όλου του εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο χάρτης υποδείκνυε ότι τα πλοία ταξίδευαν βορειότερα, διασχίζοντας ύδατα πιο κοντά στην ηπειρωτική χώρα του Ιράν, κοντά στο νησί Λαράκ, μια διαδρομή που παρατηρήθηκε να ακολουθούν ορισμένα πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Χρονολογήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 9 Απριλίου και δεν ήταν σαφές εάν η Φρουρά είχε απομακρύνει από τότε κάποιες νάρκες από τη διαδρομή.

Η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε ξανά πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι και οι ασιατικές μετοχές διαπραγματεύονταν χαμηλότερα σήμερα (9/4) εν μέσω σκεπτικισμού για την κατάπαυση του πυρός. Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο 2,9% στα 97,46 δολάρια το βαρέλι. Είχε υποχωρήσει για λίγο κάτω από τα 92 δολάρια μετά την ανακοίνωση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αναφοράς σημείωσε άνοδο 3,7% την Πέμπτη στα 97,94 δολάρια το βαρέλι.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has published a statement announcing alternative routes for commercial vessels traveling through the Strait of Hormuz, in order to avoid sea mines deployed during the war with Israel and the United States. “All ships intending to… pic.twitter.com/Vxjlkyzvgl — OSINTdefender (@sentdefender) April 9, 2026

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την Kpler έδειξαν ότι μόνο τέσσερα πλοία με το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (Automatic Identification System trackers) πέρασαν από το Ορμούζ την Τετάρτη, πρώτη ημέρα της εκεχειρίας. Ωστόσο, αυτό δεν περιλαμβάνει τα λεγόμενα πλοία του «σκοτεινού στόλου», τα οποία ταξιδεύουν με απενεργοποιημένα τα συστήματα παρακολούθησης AIS. Πολλά από αυτά τα πλοία του «σκοτεινού στόλου» μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις στην ελεύθερη αγορά.

Ο Τραμπ λέει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια δήλωση επιμένοντας ότι τα πολεμικά πλοία και τα στρατεύματα του θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν «μέχρι να τηρηθεί πλήρως η πραγματική συμφωνία που επιτεύχθηκε». Τα σχόλια του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social φάνηκαν να είναι ένας τρόπος να ασκήσει πίεση στο Ιράν. «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμβεί αυτό, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε ξεκινούν τα «πυρά», μεγαλύτερα, καλύτερα και ισχυρότερα από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν», έγραψε ο Τραμπ.

Επέμεινε επίσης ότι το Ιράν δεν θα είναι σε θέση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και ότι «το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό και ασφαλές». Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακήρυξαν νίκη μετά την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και οι παγκόσμιοι ηγέτες εξέφρασαν ανακούφιση. Ωστόσο, περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπληξαν το Ιράν και τις αραβικές χώρες του Κόλπου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε επίσης τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο την Τετάρτη, πλήττοντας εμπορικές και οικιστικές περιοχές στη Βηρυτό. Πάνω από 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πιο αιματηρή ημέρα των μαχών. Οι πρώτοι διασώστες έψαχναν όλη τη νύχτα για αγνοούμενους που βρίσκονταν ακόμα κάτω από τα ερείπια μετά τις φονικές ισραηλινές επιδρομές.

Μια εύθραυστη εκεχειρία

Η βία απείλησε να ακυρώσει αυτό που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «εύθραυστη» συμφωνία. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες ήταν «παράλογες» επειδή η Ουάσινγκτον είχε παραβιάσει τρεις από τους 10 όρους της Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ αντιτάχθηκε στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, σε μια φερόμενη εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ιρανικό εναέριο χώρο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας και στην άρνηση των ΗΠΑ να αποδεχτούν οποιεσδήποτε ιρανικές δυνατότητες εμπλουτισμού σε μια τελική συμφωνία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επέμεινε ότι ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο ήταν μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Τραμπ δήλωσαν ότι η εκεχειρία δεν κάλυπτε τον Λίβανο. Όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος υπηρέτησε ως μεσολαβητής, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ισχύει «παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και αλλού».

Ένα think tank με έδρα τη Νέα Υόρκη προειδοποίησε ότι η εκεχειρία «βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης». Το Κέντρο Soufan δήλωσε ότι οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο την Τετάρτη αύξησαν τον κίνδυνο να καταρρεύσει η συμφωνία. «Ακόμα κι αν ο Λίβανος ήταν επίσημα εκτός της συμφωνίας, η ένταση των επιθέσεων του Ισραήλ είναι πιθανό να θεωρηθεί ως κλιμακούμενη», έγραψε σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. «Τα πλήγματα του Ισραήλ μπορούν να ερμηνευθούν τόσο ως μια προσπάθεια να δημιουργηθεί διχόνοια μεταξύ του Ιράν και των αντιπροσώπων του όσο και ως απάντηση στον φερόμενο παραγκωνισμό του στις αρχικές συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός».

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σάββατο. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν θα φτάσει στην Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ο Ιρανός πρέσβης στη χώρα.

Ο Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ έγραψε στο X ότι «η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ για σοβαρές συνομιλίες με βάση τα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», χωρίς να προσδιορίσει ποιος ήταν στην ιρανική ομάδα. Αυτά τα σημεία περιλαμβάνουν τον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, τη διατήρηση του ελέγχου στο Ορμούζ και άλλα ζητήματα που δεν είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν για τον Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα 10 σημεία που εξέδωσε το Ιράν ως ψευδή.

Ο Μογκαντάμ έγραψε ότι οι Ιρανοί θα έρθουν στο Ισλαμαμπάντ παρά τον «σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό καθεστώς με σκοπό να σαμποτάρει την διπλωματική πρωτοβουλία», πιθανώς αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, τις οποίες το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι δεν περιλαμβάνονταν στην ασταθή κατάπαυση του πυρός.

