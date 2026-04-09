Ισραήλ: Γιατί συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο – Η στρατηγική και τα «αγκάθια»

Snapshot Οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο απειλούν να ακυρώσουν τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ισραήλ επιμένει στη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μέχρι την επίτευξη των στόχων του, παρά τις αμερικανικές πιέσεις για συγκράτηση.

Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το αν ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία εκεχειρίας.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ αποδυναμώνουν το κράτος του Λιβάνου και δεν καταφέρνουν να εξαλείψουν τη Χεζμπολάχ, η οποία παραμένει ενεργή.

Οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ

Λιβάνου αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, κυρίως λόγω της αδυναμίας εφαρμογής συμφωνιών και της αποσταθεροποίησης της λιβανικής κυβέρνησης.

Οι χθεσινές σκληρές αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή, πυροδοτούν και μία σειρά ερωτημάτων για την πραγματική στρατηγική του Τελ Αβίβ.

Σε σημερινή ανάλυση ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Guardian, Πίτερ Μπομόντ αναρωτιέται «Το Ισραήλ επιτέθηκε στον Λίβανο για να καταστρέψει την κατάπαυση πυρός στο Ιράν;». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δέχεται σφοδρή κριτική στο εσωτερικό της χώρας και από μερίδα των ισραηλινών ΜΜΕ ότι ο πόλεμος με το Ιράν κινδυνεύει να τελειώσει και οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν έχουν επιτευχθεί.

Γι’ αυτό ο ίδιος έσπευσε χθες με δηλώσεις του να επιμείνει ότι το Ισραήλ «παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη» και θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι να ολοκληρώσει τους στόχους που έχει θέσει. Τα μηνύματα που ήρθαν από την Ουάσινγκτον ήταν κάπως διαφορετικά από τη «γραμμή» Νετανιάχου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ έχει υποσχεθεί «να συγκρατηθεί λίγο στον Λίβανο» προκειμένου να ακολουθήσουν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, οι οποίες ξεκινούν το Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς

«Το Ισραήλ θα μπορούσε να υπονομεύσει τη συμφωνία εκεχειρίας»

Ωστόσο το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι το Ιράν δια στόματος του προέδρου του, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του Λιβάνου παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας και κινδυνεύουν να καταστήσουν τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος. Σε αυτό το σημείο προέκυψε και η διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για το εάν ο Λίβανος συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία εκεχειρίας.

Ιράν και Λίβανος επιμένουν ότι συμφωνήθηκε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και στο λιβανικό έδαφος και μάλιστα ενημερώθηκε σχετικά και η Χεζμπολάχ προκειμένου να απέχει από επιθέσεις. Αντίθετα ΗΠΑ και Ισραήλ υποστηρίζουν ότι υπήρξε παρανόηση και ο Λίβανος δεν ήταν ποτέ στη συμφωνία. Πάντως από το Πακιστάν έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η εκεχειρία και στον Λίβανο ήταν μέρος της συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ.

Η διευθύντρια της βρετανικής «δεξαμενής σκέψης» Chatham House, Μάριον Μέσμερ ανέφερε σε ανάλυση ότι «η επιμονή του Ισραήλ ότι η στρατιωτική του δράση στο Λίβανο δεν εμπίπτει στη συμφωνία αποκαλύπτει ένα βασικό σημείο ευπάθειας και καταδεικνύει τα όρια της ικανότητας των ΗΠΑ να διαχειρίζονται τους συμμάχους τους: οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στο Λίβανο θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη γενική εκεχειρία και να κρατήσουν τις ΗΠΑ παγιδευμένες σε μια σύγκρουση από την οποία προσπαθούν πλέον να αποχωρήσουν. Μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εξοργισμένος με τους Ευρωπαίους συμμάχους επειδή δεν υποστήριζαν επαρκώς τις ΗΠΑ, φαίνεται πλέον ότι η σχέση συμμαχίας με το Ισραήλ αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή».

Ένας άνδρας που επέζησε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή διασώζεται από πυροσβέστη από ένα κατεστραμμένο κτίριο στο κέντρο της Βηρυτού, στον Λίβανο. 8 Απριλίου 2026. ΑΡ

Η στρατηγική του Ισραήλ

Πάντως σε αυτή τη φάση το Ισραήλ επιμένει ότι αν και ξεκινάει διαπραγματεύσεις για συμφωνία με τον Λίβανο εντούτοις δεν θα δεσμευτεί σε μία κατάπαυση πυρός. Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα Axios, οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Από την πλευρά του Λιβάνου θα συμμετέχει η πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ και ο πρέσβης στο ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, θα ηγηθεί της ισραηλινής αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Ma’ariv, ο πρώην υπουργός του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος ήταν ο απεσταλμένος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για συνομιλίες σε υψηλόβαθμο επίπεδο πριν παραιτηθεί τον περασμένο Νοέμβριο, δεν θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας εξαιτίας θεμελιωδών διαφωνιών που προέκυψαν με ανώτερους αξιωματούχους.

Ο Ντέρμερ έχει επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο καθώς ανέλαβε να χειριστεί ορισμένα θέματα για λογαριασμό του Νετανιάχου τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου και του φακέλου του Λιβάνου. Ωστόσο είχε υποστηρίξει ότι ο πόλεμος κατά της Χεζμπολάχ συνδέεται και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκεχειρία με το Ιράν. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο ο Νετανιάχου αντιτάχθηκε σθεναρά.

Το πρόβλημα είναι ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ δεν φέρνουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα για το Ισραήλ. «Η συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση από το Ισραήλ ενδέχεται να υποβαθμίσει τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ και να περιορίσει τους δεσμούς της με την Τεχεράνη. Ωστόσο ταυτόχρονα αποδυναμώνει τους θεσμούς του Λιβάνου με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι μπορούν να ανακάμψουν και ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα κενό εξουσίας αντί για ένα ισχυρότερο κράτος», ανέφερε ο αναλυτής του Κέντρου για τις Στρατηγικές και Διεθνείς Μελέτες (CSIS), Ντάνιελ Μπάιμαν.

Και πρόσθεσε: «Η Χεζμπολάχ πιθανότατα θα βγει πληγωμένη αλλά θα παραμείνει παρούσα, το κράτος θα υποστεί περαιτέρω αποδυνάμωση και η χώρα θα καταστεί πιο ευάλωτη σε παρατεταμένες εσωτερικές και περιφερειακές αναταράξεις».

Τα «αγκάθια» που προκύπτουν ανάμεσα σε αυτό τον γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παραμένουν τα ίδια. Στο παρελθόν υπήρξαν συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει η εφαρμογή τους. Με την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του Λιβάνου είναι δύσκολο να δει κανείς πώς θα επιτευχθεί ένας από τους ισραηλινούς όρους που είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, δηλαδή ποιος θα εφαρμόσει ένα τέτοιο σχέδιο.

