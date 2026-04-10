Ιράν: Πέθανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών που τραυματίστηκε σε βομβαρισμό
Σε μια από τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη την 1η Απριλίου επλήγη μεταξύ άλλων το σπίτι της οικογένειας Χαραζί
Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και σύμβουλος του αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο Καμάλ Χαραζί, ο οποίος νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού του στην Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Σε μια από τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη την 1η Απριλίου επλήγη μεταξύ άλλων το σπίτι της οικογένειας Χαραζί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο πρώην επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας (1997-2005) και να σκοτωθεί η σύζυγός του.
