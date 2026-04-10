«Αποζημιώσεις για το αίμα που χύθηκε» απαιτεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από ΗΠΑ και Ισραήλ

Η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ένα βήμα πριν από το χείλος της κατάρρευσης, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας τους – ενώ οι πύραυλοι συνέχιζαν να πέφτουν «βροχή» σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Από τα Στενά του Ορμούζ από το βράδυ της Τρίτης, οπότε και επιτεύχθηκε η εκεχειρία μόλις μία χούφτα πλοία έχουν περάσει με την Ισλαμική Δημοκρατία να απαιτεί, από τις ναυτιλιακές εταιρείες να καταβάλλουν τεράστια τέλη για την ασφαλή διέλευση.

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι «κάνει πολύ κακή δουλειά» στο να επιτρέπει στα πλοία να διέρχονται από το Στενό, θέτοντας περαιτέρω υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας.

«Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά, κάποιοι θα έλεγαν ανέντιμη, στο να επιτρέπει στο πετρέλαιο να διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ», έγραψε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε!»

Η ανάρτηση αυτή ήρθε μετά τη δήλωση από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, ο οποίος απαίτησε «αποζημίωση για το αίμα» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αφού κατηγόρησε τις δύο χώρες ως «εγκληματίες επιτιθέμενους».

«Αναμφίβολα θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά που προκλήθηκε, αποζημίωση για το αίμα των μαρτύρων και για τους τραυματίες του πολέμου», δήλωσε ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Αγιατολάχ του Ιράν ζήτησε «χρήματα αίματος» από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ως αποζημίωση για τους θανάτους των «μαρτύρων» της χώρας του σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η γραπτή δήλωση, που διαβάστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδόθηκε στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον πατέρα του.