Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ: Καθυστερεί η έναρξή τους, ο λόγος της εμπλοκής

Πακιστανός αξιωματούχος κατά την άφιξη του Αμερικανού Αντιπροέδρου JD Vance για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, το Σάββατο 11 Απριλίου 2026

Οι πολυαναμενόμενες συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ είναι πιθανό να καθυστερήσουν, αναφέρει ο ανταποκριτής του Tasnim. Σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές στις 8 π.μ. τοπική ώρα, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται τώρα να ξεκινήσουν το απόγευμα.

Η έκθεση πρόσθεσε ότι οι αντιπροσωπείες θα πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε επίσης ότι ο χρόνος των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ θα εξαρτηθεί από το εάν θα διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις της Τεχεράνης. Η δήλωση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα ξεκινήσουν οι επίσημες συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές είναι παρούσες στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει σταθερά ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς προηγούμενες δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με τον Λίβανο και την άρση των κυρώσεων, αντανακλώντας βαθιά δυσπιστία και προσεκτική προσέγγιση στη διπλωματική διαδικασία.

