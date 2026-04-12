Ξανά λειτουργικός ο αγωγός East - West της Σαουδικής Αραβίας - Υπέστη ζημιές λόγω επιθέσεων

Ο αγωγός που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία από ανατολή προς τη Δύση, κρίσιμος για την εξαγωγή αργού πετρελαίου σε μια περίοδο αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, είναι εκ νέου "σε κατάσταση λειτουργίας" έπειτα από επιθέσεις, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

"Ο ενεργειακός εξοπλισμός και ο αγωγός ανατολής-δύσης που υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις είναι και πάλι σε κατάσταση λειτουργίας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του εφοδιασμού", ανακοίνωσε το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειες σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Σήμερα, το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας υπογράμμισε πως έπειτα από εργασίες, η ικανότητα του αγωγού ανατολής-δύσης έχει "αποκατασταθεί πλήρως" για να φθάσει "περίπου τα επτά εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως". Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιθέσεις είχαν μειώσει τη ροή του αγωγού "περίπου κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα".

Ο ρόλος του αγωγού Petroline

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εξαγωγέας αργού, παράγει λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Ο σαουδαραβικός Petroline αποδείχθηκε σωσίβιο ζωτικής σημασίας για την οικονομία στην διάρκεια του πολέμου, καθώς αυτό το δίκτυο των 1.200 χιλιομέτρων συνδέει δύο πλωτές διαδρομές που είναι απαραίτητες για το διεθνές εμπόριο, τον Κόλπο στα ανατολικά και την Ερυθρά Θάλασσα δυτικά.

Το Ιράν έχει αποκλείσει ουσιαστικά από την αρχή του πολέμου τα Στενά του Ορμούζ από όπου διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης υδρογονανθράκων, και το άνοιγμα εκ νέου αυτής της θαλάσσιας διαδρομής μετά την κατάπαυση του πυρός παραμένει αβέβαιο.

Ο Petroline, που ολoκληρώθηκε στα χρόνια του 1980 εν μέσω διαταραχής στον Κόλπο λόγω του πολέμου Ιράν-Ιράκ, είχε κατασκευαστεί ως στρατηγική λύση διάσωσης προκειμένου να παρακαμφθούν τα στενά σε περίπτωση αποκλεισμού αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.