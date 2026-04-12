«Συγνώμη, λάθος»: Η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας βομβάρδισε αγορά - Πάνω από 100 νεκροί

Ο στόχος ήταν οι τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Επιδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας της Νιγηρίας εναντίον τζιχαντιστών ανταρτών έπληξε μια τοπική αγορά στη βορειοανατολική Νιγηρία, σκοτώνοντας πάνω από 100 κατοίκους και τραυματίζοντας πολλούς άλλους, σύμφωνα με αναφορές οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των τοπικών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή. Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν το λάθος, αλλά δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι επιβεβαίωσε από επιζώντες ότι τουλάχιστον 100 άτομα σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή σε ένα χωριό στην πολιτεία Γιόμπε, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Μπόρνο, το επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης που μαστίζει την περιοχή για πάνω από μια δεκαετία.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Γιόμπε επιβεβαίωσε σε δήλωσή της ότι μια στρατιωτική επιδρομή της Νιγηρίας είχε ως στόχο ένα οχυρό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ στην περιοχή και ότι «επηρεάστηκαν ορισμένα άτομα… που είχαν πάει στην εβδομαδιαία αγορά του Τζίλι».

«Είμαστε σε επαφή με άτομα που βρίσκονται εκεί, μιλήσαμε με το νοσοκομείο. Μιλήσαμε με τον υπεύθυνο για τους τραυματίες και μιλήσαμε με τα θύματα», δήλωσε ο Ίσα Σανούσι, διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νιγηρία, στο Associated Press.

«Συγνώμη, λάθος»: Η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας βομβάρδισε αγορά - Πάνω από 100 νεκροί

