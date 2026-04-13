Φρίκη στη Σουηδία: Εξανάγκαζε τη σύζυγό του να έλθει σε σεξουαλική επαφή με πάνω από 120 άνδρες

Ξεκίνησε την Παρασκευή 10 Απριλίου στη Σουηδία η δίκη 61χρονου άνδρα που κατηγορείται για εξαναγκασμό της συζύγου του να έρθει σε σεξουαλική επαφή με περισσότερους από 120 άνδρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την απομονωμένη τοποθεσία της φάρμας τους κοντά στο Kramfors, στη βόρεια Σουηδία, καθώς και τη χρήση καμερών παρακολούθησης και ουσιών, προκειμένου να την εξαναγκάσει να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις με άνδρες που εντόπιζε μέσω διαδικτύου.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε δώσει τη συναίνεσή της και ότι ο ίδιος βοηθούσε στην οργάνωσή των ραντεβού.

Η υπόθεση έχει ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, με ορισμένους να τη συγκρίνουν με εκείνη του Γάλλου Dominique Pelicot, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ότι νάρκωνε τη σύζυγό του και επέτρεπε σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν επί εννέα χρόνια.

Η δίκη ξεκίνησε στο Härnösand, μια μικρή πόλη στις ανατολικές ακτές της χώρας, την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο προχώρησε σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα της φερόμενης ως θύματος, η οποία δεν έχει κατονομαστεί και έχει πλέον χωρίσει από τον σύζυγό της.

Ο πρώην σύζυγος επίσης δεν έχει κατονομαστεί δημοσίως, πέραν της ηλικίας του.

Κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να ξεκίνησε να εξαναγκάζει τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με άνδρες που ταξίδευαν από όλη τη χώρα προς το σπίτι τους έναντι αμοιβής το 2022 — πρακτική που σταμάτησε μόνο όταν εκείνη κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2025.

Του απαγγέλθηκαν πολλαπλές κατηγορίες — μεταξύ των οποίων επανειλημμένοι βιασμοί, απόπειρες βιασμού και επιθέσεις.

Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να επιχειρήσουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι χορηγούσε στη γυναίκα ουσίες, προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις της, ενώ αξιοποιούσε την απομονωμένη κατοικία τους και το περιορισμένο κοινωνικό της δίκτυο για να ασκεί έλεγχο πάνω της.

Πριν από την έναρξη της δίκης, η εισαγγελέας Ida Annerstedt δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα Expressen ότι ο πρώην σύζυγος «εκμεταλλεύτηκε την ιδιαίτερα ευάλωτη κατάστασή της» και «τον φόβο που εκείνη ένιωθε απέναντί του», προκειμένου να κανονικοποιήσει την καταναγκαστική του συμπεριφορά.

Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να χρησιμοποιούσε κάμερες παρακολούθησης εντός της οικίας τους για να την ελέγχει, καταγράφοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και σεξουαλικές πράξεις. Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό αναμένεται να κατατεθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT, που επικαλείται το κατηγορητήριο, ο άνδρας φέρεται να απειλούσε τη σύζυγό του ότι θα τη σκοτώσει, θα την περιλούσει με βενζίνη, θα την κάψει και θα της κόψει τα δάχτυλα.

Παρότι οι σουηδικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 120 άνδρες, μέχρι στιγμής έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε 28 εξ αυτών. Οι περισσότεροι φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας είτε ότι δεν είχαν σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα είτε ότι δεν κατέβαλαν χρηματικό αντάλλαγμα.

Στα αποδεικτικά στοιχεία που προτίθενται να παρουσιάσουν οι εισαγγελείς περιλαμβάνονται διαδικτυακές συνομιλίες και οικονομικές συναλλαγές.

Η συνήγορος υπεράσπισης Martina Michaelsdotter Olsson δήλωσε στο SVT, με την έναρξη της διαδικασίας, ότι ο εντολέας της «δεν αναγνωρίζει την εικόνα που παρουσιάζει η εισαγγελία».

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 14 ημέρες.

Διαβάστε επίσης