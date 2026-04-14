Γαλλία: O τραγουδιστής Patrick Bruel κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και απόπειρα βιασμού

Έρευνα έχει πλέον ξεκινήσει σε βάρος του τραγουδιστή Patrick Bruel, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Παρισιού την Τρίτη 14 Απριλίου, έπειτα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, η καταγγελία είχε κατατεθεί στις 12 Μαρτίου στην εισαγγελία του Παρισιού από τη Daniela Elstner, σημερινή γενική διευθύντρια της Unifrance. Στην αναφορά της καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση και απόπειρα βιασμού που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου στο Ακαπούλκο του Μεξικού, τον Νοέμβριο του 1997.

Στο μεταξύ, ήδη από τα μέσα Μαρτίου, το Mediapart είχε δημοσιεύσει μαρτυρίες έξι γυναικών που κατηγορούν τον Patrick Bruel για σεξουαλική βία την περίοδο 1992–2019. Σε δικαστικό επίπεδο, ο 66χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο έρευνας για βιασμό που έχει ανοίξει στο Σεν-Μαλό, ενώ αντιμετωπίζει και άλλη καταγγελία για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση.

Ο ίδιος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του, Christophe Ingrain, έχει δηλώσει ότι το σχετικό δημοσίευμα «κατασκευάζει έναν χαρακτήρα και ένα σύστημα που δεν υπήρξαν ποτέ», ενώ ο τραγουδιστής υποστηρίζει πως «ουδέποτε υπερέβη άρνηση, ούτε εξανάγκασε οποιαδήποτε πράξη ή σεξουαλική επαφή».